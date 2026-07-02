Terminaba un móvil con Fernando Burlando y preocupó a todos los Intrusos: "¡Casi te atropellan!"

Alejandro Guatti protagonizó sin saberlo un momento de extrema tensión en la edición del jueves en el programa Intrusos (América Tv) cuando un camión le pasó a muy corta distancia.
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El cronista Alejandro Guatti protagonizó un momento de tensión al aire de Intrusos cuando terminaba de entrevistar a Fernando Burlando en la calle. El video.
Alejandro Guatti protagonizó sin saberlo un momento de extrema tensión en la edición del jueves en el programa Intrusos (América Tv) cuando un camión le pasó a muy corta distancia.
El cronista, quien ganó el Martín Fierro 2026 a mejor movilero, se estaba acomodando el retorno tras entrevistar al abogado Fernando Burlando cuando unos pasos por debajo de la vereda lo dejó a muy pocos metros de un vehículo que pasaba por detrás.
"¡Cuidado, por Dios no lo viste, casi te atropellan!", le advirtió Marcela Baños a los gritos mientras sus compañeros también se mostraban sorprendidos mientras Alejandro Guatti se acomaba el gorro de lana por las bajas temperaturas.
El periodista nunca se dio cuenta de la situación de peligro a la que podría haber estado expuesto al terminar la nota y que pasó a corta distancia de él y desde el estudio le avisaron de lo sucedido.
"Lo que molesta es el viento, hace frío", dijo el cronista que nunca se percató de lo sucedido apenas unos segundos antes y que asustó a sus compañeros en el estudio.
En el móvil, Fernando Burlando se refirió a los 700 millones de pesos que Florencia Peña le reclamará en un juicio a Nico Occhiato y Luzu por su salida del streaming tras no llegar a un arreglo económico.
"Estuvimos hablando de lo que era una indemnización y dañar y romper una imagen como la de Florencia en otros países sería mucho más", aseguró el abogado de la actriz.
"El daño que se le ha provocado a Florencia hoy no hay forma de traducirlo en dinero, está muy afectada y lastimada después del error que cometió ella, está claro", remarcó.
Y destacó la rápida reparación que hizo la actriz por su equivocado dicho al aire: "Ella recompuso instantáneamente la situación porque lo primero que hizo fue llamar a la familia Messi y decirles lo acongojada que estaba. Sabe que patinó pero eso no justifica no respetar un contrato y fundamentalmente no incinerarla y lastimarle tanto su intelecto".
"Creo que lo movieron los intereses y no lo consideración de una trayctoria. Son dos personas exitosas y son cosas que se tienen que decir no en caliente sino muy en frío y esto no pasó. Cuando hablo con Florencia de este tema es en estado de desesperación y sobre todo de angustia", cuestionó Fernando Burlando sobre el accionar de Nico Occhiato en el caso.