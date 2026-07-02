Terminaba un móvil con Fernando Burlando y preocupó a todos los Intrusos: "¡Casi te atropellan!"

"Lo que molesta es el viento, hace frío", dijo el cronista que nunca se percató de lo sucedido apenas unos segundos antes y que asustó a sus compañeros en el estudio.

Fernando Burlando confirmó la millonaria suma que Florencia Peña le pedirá a Nico Occhiato y Luzu

En el móvil, Fernando Burlando se refirió a los 700 millones de pesos que Florencia Peña le reclamará en un juicio a Nico Occhiato y Luzu por su salida del streaming tras no llegar a un arreglo económico.

"Estuvimos hablando de lo que era una indemnización y dañar y romper una imagen como la de Florencia en otros países sería mucho más", aseguró el abogado de la actriz.

"El daño que se le ha provocado a Florencia hoy no hay forma de traducirlo en dinero, está muy afectada y lastimada después del error que cometió ella, está claro", remarcó.

Y destacó la rápida reparación que hizo la actriz por su equivocado dicho al aire: "Ella recompuso instantáneamente la situación porque lo primero que hizo fue llamar a la familia Messi y decirles lo acongojada que estaba. Sabe que patinó pero eso no justifica no respetar un contrato y fundamentalmente no incinerarla y lastimarle tanto su intelecto".

"Creo que lo movieron los intereses y no lo consideración de una trayctoria. Son dos personas exitosas y son cosas que se tienen que decir no en caliente sino muy en frío y esto no pasó. Cuando hablo con Florencia de este tema es en estado de desesperación y sobre todo de angustia", cuestionó Fernando Burlando sobre el accionar de Nico Occhiato en el caso.