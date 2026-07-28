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Muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: la madre se negó a declarar y podría agravarse la imputación

Lucía Sosa, detenida por la muerte de su hija Isabella, decidió no responder preguntas durante la indagatoria. La autopsia contradijo su versión y la Justicia evalúa cambiar la acusación a homicidio agravado por el vínculo.

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Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. (Foto: Policía)

Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. (Foto: Policía)

La investigación por la muerte de Isabella, la nena de 2 años fallecida en Villa Gesell, dio un nuevo giro este lunes. Lucía Sosa, la madre de la menor y única detenida en la causa, se negó a declarar durante la indagatoria ante la Justicia, mientras los investigadores analizan la posibilidad de agravar la imputación en su contra.

Leé también La muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: un testigo contó qué pasó con la menor en sus últimas horas
Qué dijo el vecino que llevó al hospital a la nena de 2 años (Foto: captura de video).

Aunque todavía no hubo un cambio formal en la calificación legal, una de las principales hipótesis que evalúa la fiscalía es modificar la acusación de abandono de persona por la de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua. La decisión dependerá del avance de la investigación y de las pruebas que continúan incorporándose al expediente.

El caso comenzó cuando Sosa llevó el cuerpo de su hija al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell y aseguró que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia descartó esa explicación. Los peritos concluyeron que la menor murió por una hipoxemia, es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva, que derivó en un paro cardíaco.

Ese informe forense contradijo el relato brindado por la madre y orientó la investigación hacia la hipótesis de un presunto homicidio, motivo por el cual la fiscalía profundiza las pericias para determinar qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento.

Los investigadores también buscan reconstruir los últimos movimientos de Sosa y establecer qué sucedió dentro de la vivienda donde estaba la niña antes de ser trasladada al hospital.

El antecedente que vuelve a estar bajo la lupa

La muerte de Isabella volvió a poner en el centro de la escena un antecedente judicial que había generado una profunda conmoción.

En 2018, Lucía Sosa fue absuelta en el juicio por la muerte de Yazmín, una de sus hijas de 11 meses, fallecida en Mar del Plata en 2016. En esa causa, tanto ella como quien era su pareja permanecieron prófugos durante varios días antes de entregarse a la Justicia.

Ambos estuvieron casi dos años detenidos y sostuvieron durante todo el proceso su inocencia. Finalmente, el tribunal resolvió absolverlos. Durante ese mismo juicio también se analizó el fallecimiento de otra hija de Sosa, una beba de seis meses que había muerto en 2013.

&nbsp;La madre se neg&oacute; a declarar y podr&iacute;a agravarse la imputaci&oacute;n. (Foto: redes sociales)

La madre se negó a declarar y podría agravarse la imputación. (Foto: redes sociales)

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y concluyeron que no existían lesiones traumáticas ni indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Ahora, con el fallecimiento de Isabella y los resultados preliminares de la autopsia, ese historial volvió a cobrar relevancia para los investigadores, que intentan determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación más grave contra la madre.

En pocas palabras

  • Madre imputada: Lucía Sosa, detenida por la muerte de su hija Isabella de 2 años, se negó a declarar ante la Justicia.
  • Autopsia clave: Los resultados preliminares de la autopsia contradicen la versión de la madre sobre broncoaspiración, indicando asfixia.
  • Posible agravamiento: La Justicia evalúa cambiar la imputación de abandono de persona a homicidio agravado por el vínculo, arriesgando prisión perpetua.
Resumen generado por Thinkindot AI
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