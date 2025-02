La noticia más dramática sobre los asesinatos de Paloma y Josué que revelarían una horrible verdad: "Estamos..."

“El padre de Paloma no habla sin fundamentos. El fiscal no niega que haya podido pasar, pero argumenta que no hay pruebas contundentes”, explicó Osorio en una reciente entrevista.

Esta declaración cobra relevancia porque Luis Gallardo, el padre de la víctima, insiste en que su hija fue atacada de esta manera, aunque las pruebas actuales no sean concluyentes. Para aclararlo, Osorio solicitará una nueva pericia sobre el cuerpo de Paloma que ayude a confirmar o descartar esta posibilidad.

Un recorrido peligroso: el detalle que suma incertidumbre al caso

Los detalles sobre los últimos movimientos de Paloma y Josué antes del crimen han generado más preguntas que respuestas.

Según testigos, la pareja transitaba por un camino poco frecuentado y considerado alternativo dentro de Florencio Varela. Este dato podría ser clave para entender cómo y por qué fueron interceptados.

Los investigadores analizan si la elección de ese trayecto fue casual o si fueron llevados hasta allí de alguna manera, lo que agregaría un nuevo factor de análisis en la reconstrucción de los hechos.

Un esfuerzo conjunto para llegar a la verdad

El abogado Osorio también destacó la importancia de trabajar en conjunto con la familia de Josué Salvatierra para reforzar la investigación.

“Me comuniqué con los abogados de la familia de Josué para hacer un trabajo en conjunto”, detalló.

Este esfuerzo busca que ambos casos sean abordados con la misma seriedad y que se unifiquen las estrategias legales para obtener justicia.

El pedido de una nueva pericia forense podría abrir una nueva línea de investigación, sumando pruebas que esclarezcan lo que realmente ocurrió con Paloma y Josué en aquella fatídica noche.