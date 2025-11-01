Gladys La Bomba Tucumana rompió en llanto al recordar a su pareja fallecida: "Fue la única vez que amé"

Se cumplen cinco meses del fallecimiento de Luciano Ojeda, la pareja de Gladys “La Bomba” Tucumana, y aunque la cantante intenta seguir adelante con su vida, el dolor por su pérdida sigue muy presente en sus recuerdos y en su día a día.
Durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, Gladys la Bomba Tucumana no pudo contener la emoción al hablar del profundo amor que la unía a Luciano Ojeda, su pareja, y del vacío que dejó su partida.
En su relato en Secretos Verdaderos (América TV), la artista ccontó que la ausencia de Luciano dejó un vacío que sigue presente en cada aspecto de su vida. En este difícil momento, su familia se convirtió en un pilar fundamental de apoyo; su hijo Tyago pasó a ocupar un lugar central, acompañándola y brindándole la fuerza necesaria para seguir adelante mientras enfrenta el duelo.
“La familia está cada uno en su mundo, mis hermanos. Con mi madre siempre estoy en contacto, haciendo videollamadas. Viajo a Tucumán para verla: paso una fiesta con ella y otra con mi hijo. Estuve en el Día de la Madre", explicó la cantante sobre el vínculo con su círculo íntimo.
Por otro lado, destacó el rol fundamental de su hijo Tyago en el día a día: “En este momento, mi hijo me cuida a mí. Me está acompañando desde que perdí a Luciano; es mi mayor pilar. Más allá de que mi mamita también está enferma, cuando estuve en Tucumán lloré sobre su pecho. Me dio mucho amor estos días. Está Estelita, que es una hermana de la vida, que ama a mi madre y la cuida mejor que nadie. Santiago, mi hijo, mi vida, mi amor, es quien me pone el hombro todos los días cuando ve que me bajoneo o estoy triste".
“Era una persona hermosa, un ser divino. Me amaba tanto, y yo a él, que era difícil no aceptar esta relación. Mi hijo nunca se metió en eso. Desde el día uno que lo conoció, lo quiso a Luciano, y él a mi hijo. Lo adoraba. Se despidió de mi hijo en el hospital: fue la última persona para la que abrió los ojos y lo abrazó en su cama. Mi hijo viajó desde Córdoba para decirle que lo quería y lo amaba", relató, sobre el amor que sintió por Ojeda desde el primer momento, tanto ella como su hijo.
También explicó que tenía planes a futuro con él, que no pudo materializar: “Quería casarme con él, pero no se pudo. En el sanatorio igual nos casamos ante Dios. Luciano fue algo grandioso en mi vida, la única vez que amé de verdad y me sentí amada por alguien. Me sentí respetada, merecedora de cosas que pensaba que no merecía: que alguien viviera para mí, que me esperara para una comida, que estuviera todo el día pendiente. Éramos tan felices”
“Hace apenas cinco meses, y creo que ese amor tan grande —y el que siento por Dios— es lo que me ayuda a seguir adelante. Es difícil y duro. Lo extraño todos los días de una forma que no puedo explicar. A veces siento que no fue justo para mí, porque fue la única vez que sentí algo tan puro y hermoso”, agregó a lo dicho, con mucha angustia y llorando desconsoladamente.
“Fue todo muy mágico y hermoso. Estoy agradecida a Dios por haberme permitido conocerlo", concluyó el relato con Luis Ventura.
El 24 de mayo de 2025, Luciano Ojeda, pareja de Gladys la Bomba Tucumana, falleció a los 38 años luego de años de batalla contra un cáncer agresivo. Según los registros, el diagnóstico se produjo durante un estudio de rutina cuando trabajaba como licenciado en higiene y seguridad, tras descubrirse un tumor abdominal sin síntomas previos. Durante su tratamiento se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas, sesiones de quimioterapia y diálisis.
La artista, visiblemente conmovida, reveló que fue testigo de cada etapa de la enfermedad de Luciano. En una entrevista explicó que él decidió distanciarse al enterarse del diagnóstico para evitarle sufrimiento, aunque luego retomaron su vínculo.
El amor entre ellos era tal que Gladys en sus redes sociales habló de un “pacto de amor” que ambos firmaron años antes, como testimonio del compromiso que unían. También difundió un video en el que aparecería junto a él en una cama de hospital, un gesto que tradujo la intimidad de sus últimos días juntos.
Como en cada nota que brindó, describió a Luciano como “una persona grandiosa”, un luchador que “vivió con muchas ganas de vivir”. Para ella, su legado no se reduce solo al amor vivido, sino al coraje demostrado frente a la adversidad: “Él fue un valiente… ese es su legado”, dijo la cantante.