Gladys La Bomba Tucumana rompió en llanto al recordar a su pareja fallecida: "Fue la única vez que amé"

“Era una persona hermosa, un ser divino. Me amaba tanto, y yo a él, que era difícil no aceptar esta relación. Mi hijo nunca se metió en eso. Desde el día uno que lo conoció, lo quiso a Luciano, y él a mi hijo. Lo adoraba. Se despidió de mi hijo en el hospital: fue la última persona para la que abrió los ojos y lo abrazó en su cama. Mi hijo viajó desde Córdoba para decirle que lo quería y lo amaba", relató, sobre el amor que sintió por Ojeda desde el primer momento, tanto ella como su hijo.

También explicó que tenía planes a futuro con él, que no pudo materializar: “Quería casarme con él, pero no se pudo. En el sanatorio igual nos casamos ante Dios. Luciano fue algo grandioso en mi vida, la única vez que amé de verdad y me sentí amada por alguien. Me sentí respetada, merecedora de cosas que pensaba que no merecía: que alguien viviera para mí, que me esperara para una comida, que estuviera todo el día pendiente. Éramos tan felices”

“Hace apenas cinco meses, y creo que ese amor tan grande —y el que siento por Dios— es lo que me ayuda a seguir adelante. Es difícil y duro. Lo extraño todos los días de una forma que no puedo explicar. A veces siento que no fue justo para mí, porque fue la única vez que sentí algo tan puro y hermoso”, agregó a lo dicho, con mucha angustia y llorando desconsoladamente.

“Fue todo muy mágico y hermoso. Estoy agradecida a Dios por haberme permitido conocerlo", concluyó el relato con Luis Ventura.

De qué murió Luciano, la pareja de la Bomba Tucumana

El 24 de mayo de 2025, Luciano Ojeda, pareja de Gladys la Bomba Tucumana, falleció a los 38 años luego de años de batalla contra un cáncer agresivo. Según los registros, el diagnóstico se produjo durante un estudio de rutina cuando trabajaba como licenciado en higiene y seguridad, tras descubrirse un tumor abdominal sin síntomas previos. Durante su tratamiento se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas, sesiones de quimioterapia y diálisis.

La artista, visiblemente conmovida, reveló que fue testigo de cada etapa de la enfermedad de Luciano. En una entrevista explicó que él decidió distanciarse al enterarse del diagnóstico para evitarle sufrimiento, aunque luego retomaron su vínculo.

El amor entre ellos era tal que Gladys en sus redes sociales habló de un “pacto de amor” que ambos firmaron años antes, como testimonio del compromiso que unían. También difundió un video en el que aparecería junto a él en una cama de hospital, un gesto que tradujo la intimidad de sus últimos días juntos.

Como en cada nota que brindó, describió a Luciano como “una persona grandiosa”, un luchador que “vivió con muchas ganas de vivir”. Para ella, su legado no se reduce solo al amor vivido, sino al coraje demostrado frente a la adversidad: “Él fue un valiente… ese es su legado”, dijo la cantante.