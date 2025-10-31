Tragedia en Tucumán: detuvieron a un hombre por instigación al suicidio de una joven que transmitió su muerte por TikTok
“Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, dijo Karla Robles antes de quitarse la vida. Había denunciado varias veces a Diego Zerda, con quien tuvo una relación que duró cinco años.
Detuvieron a un hombre por instigación al suicidio de una joven que transmitió su muerte por TikTok.
Karla Nahir Naomi Robles, una joven de 27 años, se quitó la vida durante una transmisión en vivo por TikTok en San Miguel de Tucumán. Su ex pareja, a quien había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género, fue detenida acusada de haberla instigado al suicidio.
“Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, había dicho Karla días antes en la red social. El episodio ocurrió el viernes pasado alrededor de las 3.20 de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Congreso al 2700, en la capital tucumana.
Karla realizó la transmisión desde su casa, donde finalmente fue encontrada sin vida por las autoridades. Su ex novio, Diego Zerda, de 33 años, conocido como “Mocho” y repartidor de oficio, fue arrestado en las últimas horas por orden de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán, encabezada por el fiscal Pedro Gallo.
El acusado y las amenazas
Zerda fue imputado por instigación al suicidio y amenazas simples contra el hermano de la víctima. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio explicó que el sospechoso fue detenido luego de ingresar al Hospital Obarrio para un tratamiento psiquiátrico vinculado a adicciones.
Un médico forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales determinó que el acusado “tiene capacidad de comprender sus actos y dirigir sus acciones”, por lo que quedó en condiciones de enfrentar el proceso judicial.
Pruebas clave y testimonios
En la investigación ya se incorporaron pruebas contundentes, entre ellas:
El video de más de un minuto transmitido en TikTok.
Audios con amenazas enviados al hermano de la joven.
Capturas de pantalla de conversaciones y declaraciones de tres amigas que presenciaron la transmisión en vivo.
Estas testigos relataron que Karla estaba bajo tratamiento psicológico y que temía por su vida debido a amenazas constantes de su ex pareja, quien incluso la amedrentaba con supuestas prácticas de brujería.
Un historial de violencia y manipulación
De acuerdo con el MPF, Zerda ejerció violencia física y psicológica sobre Karla desde 2022, durante una relación que duró cinco años. La fiscalía detalló que el acusado le decía frases como: “Estás loca, por eso te internaron, matate de una vez”, “Si no volvés conmigo, mejor matate”, “Si no volvés, voy a matar a toda tu familia”.
El fiscal Maggio sostuvo que Zerda “utilizó el vínculo afectivo para manipularla y conducirla hacia el trágico desenlace”, y que los términos de la instigación al suicidio fueron explícitos.
Amenazas posteriores y prisión preventiva
Minutos después del suicidio, a las 4.17 de la madrugada, Zerda envió un audio amenazante al hermano de Karla, donde intentó justificar su conducta: “Tu hermana 10 veces se ha querido matar antes que esto, así que no vengas a echar la culpa acá. Si vos tocás a mi familia, los voy a descuartizar”, dijo.
“Voy a andar en la sombra, no me van a encontrar. Si le hacen daño a mi familia, los voy a matar a todos”, agregó. Durante la audiencia judicial de este viernes, Zerda se negó a declarar.
La fiscalía advirtió la existencia de riesgos procesales, como peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, y recordó que el acusado ya tenía antecedentes por amenazas y desobediencia judicial. El juez interviniente resolvió imponerle dos meses de prisiónpreventiva en un penal provincial, mientras avanza la investigación.