Tragedia en Tucumán: detuvieron a un hombre por instigación al suicidio de una joven que transmitió su muerte por TikTok

Un médico forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales determinó que el acusado “tiene capacidad de comprender sus actos y dirigir sus acciones”, por lo que quedó en condiciones de enfrentar el proceso judicial.

Pruebas clave y testimonios

En la investigación ya se incorporaron pruebas contundentes, entre ellas:

El video de más de un minuto transmitido en TikTok.

Audios con amenazas enviados al hermano de la joven.

Capturas de pantalla de conversaciones y declaraciones de tres amigas que presenciaron la transmisión en vivo.

Estas testigos relataron que Karla estaba bajo tratamiento psicológico y que temía por su vida debido a amenazas constantes de su ex pareja, quien incluso la amedrentaba con supuestas prácticas de brujería.

Un historial de violencia y manipulación

De acuerdo con el MPF, Zerda ejerció violencia física y psicológica sobre Karla desde 2022, durante una relación que duró cinco años. La fiscalía detalló que el acusado le decía frases como: “Estás loca, por eso te internaron, matate de una vez”, “Si no volvés conmigo, mejor matate”, “Si no volvés, voy a matar a toda tu familia”.

El fiscal Maggio sostuvo que Zerda “utilizó el vínculo afectivo para manipularla y conducirla hacia el trágico desenlace”, y que los términos de la instigación al suicidio fueron explícitos.

Karla Robles tenía 27 años.

Amenazas posteriores y prisión preventiva

Minutos después del suicidio, a las 4.17 de la madrugada, Zerda envió un audio amenazante al hermano de Karla, donde intentó justificar su conducta: “Tu hermana 10 veces se ha querido matar antes que esto, así que no vengas a echar la culpa acá. Si vos tocás a mi familia, los voy a descuartizar”, dijo.

“Voy a andar en la sombra, no me van a encontrar. Si le hacen daño a mi familia, los voy a matar a todos”, agregó. Durante la audiencia judicial de este viernes, Zerda se negó a declarar.

La fiscalía advirtió la existencia de riesgos procesales, como peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, y recordó que el acusado ya tenía antecedentes por amenazas y desobediencia judicial. El juez interviniente resolvió imponerle dos meses de prisión preventiva en un penal provincial, mientras avanza la investigación.