La peor noticia que le dio su abogado a la familia de Lian

Según Romano, tras esta indagatoria, se les pidió a los padres que no hicieran más declaraciones públicas. "Cuando el papá salió de declarar, me dijo que le habían solicitado que no hablara más con la prensa. La fiscalía no nos comunicó ninguna hipótesis sobre lo que pudo haber pasado", señaló la abogada en una entrevista con Mitre Córdoba.

Además, criticó la falta de asistencia a la familia, revelando que los tres hermanos de Lian estuvieron durante horas en un pasillo sin apoyo ni recursos básicos. “No vi que hubiera recursos a disposición de ellos, al menos desde la perspectiva humana", expresó.

La teoría del secuestro toma fuerza

Elías Flores, padre del niño desaparecido, insiste en que su hijo no se perdió solo, sino que alguien se lo llevó. En una entrevista con El Doce de Córdoba, expresó su desesperación:

"Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho", confesó.

Elías relató que el sábado, tras hacer un alto en su trabajo en un horno de ladrillos, se quedó dormido después del mediodía. Al despertar, siguió con su labor y recién al regresar a su casa para comer algo notó la ausencia de su hijo.

Según el padre, la desaparición de Lian no tiene una explicación lógica:

"Hace cuatro años que vivimos ahí, todos los días hacemos lo mismo. No entiendo qué pasó, pero de repente desapareció", contó.

Describió a Lian como un niño tranquilo, inteligente y juguetón, descartando la posibilidad de que se haya alejado por su cuenta.

"Había una camioneta sospechosa"

En medio del dolor y la angustia, el padre de Lian reveló un dato clave que podría orientar la investigación:

"Había una chata que entró al lugar. Para mí es lo más sospechoso. Yo conozco bien a mi hijo, con ese calor no pudo haber caminado 100 o 200 metros solo", afirmó.

Este dato es clave, ya que refuerza la hipótesis de un posible secuestro y podría llevar a nuevos rumbos en la búsqueda.

Operativo de búsqueda y nuevas pistas

Mientras la investigación avanza, la fiscalía de Bell Ville ordenó nuevos rastrillajes en la zona donde vive la familia. Hasta el momento, no hay señales del niño, pero los esfuerzos continúan con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

La desaparición de Lian Flores sigue generando conmoción y misterio, con muchas preguntas aún sin respuesta. ¿Fue un accidente? ¿Alguien realmente se lo llevó? Las próximas horas serán clave en este caso que mantiene en vilo a toda la provincia de Córdoba.