Persecución de película en Florencio Varela: huyeron de la policía, cayeron a un zanjón y el final fue fatal

Minutos después, la persecución llegó a su desenlace en la esquina de Perito Moreno y la Colectora, en inmediaciones de la Rotonda de Alpargatas, un sector con desniveles y zanjas profundas. Allí, el conductor perdió el control del vehículo, que desbarrancó y cayó violentamente en un zanjón.

Como consecuencia del fuerte impacto, el acompañante salió despedido del auto y quedó tendido a un costado del rodado, gravemente herido. Personal del SAME llegó rápidamente al lugar, pero pese a los esfuerzos médicos, constató su fallecimiento en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como C.A.E., de 25 años, quien, según confirmaron fuentes oficiales, contaba con antecedentes penales. En tanto, el conductor del vehículo logró salir del auto tras el choque e intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocos metros del lugar por efectivos policiales.

El detenido fue identificado como M.E., también de 25 años, y presentaba diversas lesiones producto del accidente. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Mi Pueblo, donde quedó internado bajo custodia policial.

Desde la fuerza indicaron que ningún efectivo resultó herido durante el operativo, pese a la violencia del choque y la peligrosidad de la persecución. Además, se confirmó que el Fiat 147 no tenía pedido de secuestro activo, aunque se investiga si el vehículo había sido utilizado en otros hechos delictivos en la zona.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los jóvenes habrían intentado cometer un robo minutos antes de ser detectados por la Policía, aunque esa situación aún está siendo analizada en el marco de la causa judicial.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 2 de Florencio Varela, con la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ª, que trabaja en la reconstrucción completa de la secuencia de la persecución. Para ello, se analizan cámaras de seguridad públicas y privadas, además de los registros de los móviles policiales que participaron del operativo.