Política
Congreso
Incidentes
Incidentes en el Congreso

La ministra Monteoliva, por los incidentes en el Congreso: "Hay tres grandes grupos de violencia significativa"

La ministra de Seguridad habló con A24 de todas las tareas que se cumplieron para neutralizar los ataques de los grupos violentos que, según dijo, están claramente identificados por las tareas previas de investigación.

La ministra de Seguridad en A24. (Foto: Captura de TV)

"No nos tomó por sorpresa la violencia por el trabajo previo que hicimos", dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en A24, en el programa "Otra mañana" con Antonio Laje. Se refirió a la violencia focalizada de varios grupos que intentaron hacer fracasar la sesión por la reforma laboral con actos vandálicos y enfrentamientos con la Policía.

Leé también Qué calles estarán cortadas por la marcha de la CGT contra la Reforma Laboral
Reforma laboral: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo por la marcha al Congreso

Monteoliva dijo que por el trabajo previo de investigación -más lo sucedido en los alrededores del Congreso- se pudo detener a 71 personas, aunque varias de ellas ya recuperaron la libertad.

La ministra explicó que por varias situaciones, hasta cómo llegan y los elementos que usan para cubrir sus rostros, "es complejo identificar grupos con estas características violentas". Aclaró que no está permitido ir por la calle con la cara tapada, pero muchas veces elementos como pañuelos, buzos o cascos ayudan en el momento de pasar a una acción violenta.

Dio un dato revelador sobre las pesquisas previas y el operativo de ayer: "Le aseguro que si comparamos con las imágenes de marzo 2025, las imágenes y los grupos son muy similares a los que vimos ayer", le dijo a Laje. En ese sentido, definió como "izquierda combativa y antisistema a muchos de los violentos frente al Congreso".

"Hay tres grandes grupos de violencia significativa", definió, y detalló: "Una izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov, exactamente. Es los Socialistas Beligerantes, había unos carteles que decían. Esos es un grupo que los vimos específicamente, los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas".

"Había otro grupo también violento, los Barrabravas Unidos, que en las últimas manifestaciones de los días miércoles no estaban presentes, ayer estuvieron presentes. Entonces, ahí están dos focos que ya estaban siendo identificados", sijo.

Sin embargo, dejó al margen a los sindicalistas, dijo que los representantes de gremios y la CGT participaron de la protesta, pero luego se retiraron del lugar sin incidentes.

Ante la pregunta de qué pasará cuando la iniciativa se trate en la Cámara de Diputados, la ministra dijo: "Hay que estar preparados, como siempre".

Noticia en desarrollo...

Se habló de
Congreso Incidentes Reforma laboral Violencia Ministerio de Seguridad Noticias A24
