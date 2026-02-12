La ministra Monteoliva, por los incidentes en el Congreso: "Hay tres grandes grupos de violencia significativa"

"Hay tres grandes grupos de violencia significativa", definió, y detalló: "Una izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov, exactamente. Es los Socialistas Beligerantes, había unos carteles que decían. Esos es un grupo que los vimos específicamente, los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas".

"Había otro grupo también violento, los Barrabravas Unidos, que en las últimas manifestaciones de los días miércoles no estaban presentes, ayer estuvieron presentes. Entonces, ahí están dos focos que ya estaban siendo identificados", sijo.

Sin embargo, dejó al margen a los sindicalistas, dijo que los representantes de gremios y la CGT participaron de la protesta, pero luego se retiraron del lugar sin incidentes.

Ante la pregunta de qué pasará cuando la iniciativa se trate en la Cámara de Diputados, la ministra dijo: "Hay que estar preparados, como siempre".

Noticia en desarrollo...