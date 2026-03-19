Qué es y cómo funciona el Alerta Sofía, el sistema que busca a Esmeralda, la nena desaparecida

Su objetivo es lograr una difusión inmediata del caso para acelerar la búsqueda y aumentar las chances de encontrar al niño o niña en el menor tiempo posible.

No se aplica en todos los casos: las autoridades lo utilizan solo cuando se cumplen condiciones estrictas, como la existencia de una denuncia formal, indicios de riesgo grave y datos concretos que puedan ser difundidos.

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Cómo funciona el sistema Alerta Sofía

Una vez activado, el operativo se coordina a nivel nacional a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), junto al Ministerio de Seguridad.

La información del menor desaparecido se difunde por múltiples canales:

Alertas en teléfonos celulares dentro de una zona determinada

Mensajes en medios de comunicación como radio y TV

Publicaciones en redes sociales

Comunicaciones a organismos oficiales y organizaciones especializadas

Este despliegue busca generar un impacto inmediato y sumar a la sociedad en la búsqueda.

Un sistema que se activa en casos extremos

Aunque cada año se reportan miles de desapariciones de menores en el país, la Alerta Sofía se utiliza de forma excepcional. La mayoría de los casos se resuelven en las primeras 72 horas y solo una pequeña proporción está vinculada a delitos.

Por eso, el protocolo suele activarse en contadas ocasiones, cuando el nivel de riesgo lo justifica.

El origen del Alerta Sofía

El sistema fue implementado en 2019 en Argentina, inspirado en la Alerta Amber de Estados Unidos. Su nombre rinde homenaje a Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego, cuyo caso marcó a la sociedad argentina.

A diferencia de otros mecanismos, este protocolo incorpora un elemento clave: la participación ciudadana, considerada fundamental para ampliar el alcance de la búsqueda.

Cómo aportar información

Las autoridades indicaron que cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Esmeralda debe ser comunicado de inmediato al 134, 911 o en la comisaría más cercana.