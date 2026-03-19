Qué es y cómo funciona el Alerta Sofía, el sistema que busca a Esmeralda, la nena desaparecida

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años vista por última vez en Cosquín, puso en marcha uno de los mecanismos más importantes del país para la búsqueda de menores: la Alerta Sofía.
El caso de Esmeralda Pereyra López activó el protocolo nacional. Qué es, cuándo se aplica y por qué es clave la colaboración de la comunidad.
Alerta Sofía por la desaparición Esmeralda, una nena de 2 años en Córdoba: cómo funciona el siste
La desaparición de Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años vista por última vez en Cosquín, puso en marcha uno de los mecanismos más importantes del país para la búsqueda de menores: la Alerta Sofía.
El Ministerio de Seguridad pidió la colaboración urgente de la comunidad para dar con la niña, cuyo rastro se perdió el miércoles por la tarde, cuando estaba en la puerta de su casa junto a su hermano. Horas después, su mamá realizó la denuncia tras no encontrarla en la vivienda.
“Pido que me ayuden a encontrarla sana y salva”, expresó la mujer, visiblemente angustiada.
El sistema de Alerta Sofía es un protocolo de emergencia que se activa en Argentina cuando desaparece un menor y existe la sospecha de que está en peligro inminente.
Su objetivo es lograr una difusión inmediata del caso para acelerar la búsqueda y aumentar las chances de encontrar al niño o niña en el menor tiempo posible.
No se aplica en todos los casos: las autoridades lo utilizan solo cuando se cumplen condiciones estrictas, como la existencia de una denuncia formal, indicios de riesgo grave y datos concretos que puedan ser difundidos.
Una vez activado, el operativo se coordina a nivel nacional a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), junto al Ministerio de Seguridad.
La información del menor desaparecido se difunde por múltiples canales:
Este despliegue busca generar un impacto inmediato y sumar a la sociedad en la búsqueda.
Aunque cada año se reportan miles de desapariciones de menores en el país, la Alerta Sofía se utiliza de forma excepcional. La mayoría de los casos se resuelven en las primeras 72 horas y solo una pequeña proporción está vinculada a delitos.
Por eso, el protocolo suele activarse en contadas ocasiones, cuando el nivel de riesgo lo justifica.
El sistema fue implementado en 2019 en Argentina, inspirado en la Alerta Amber de Estados Unidos. Su nombre rinde homenaje a Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego, cuyo caso marcó a la sociedad argentina.
A diferencia de otros mecanismos, este protocolo incorpora un elemento clave: la participación ciudadana, considerada fundamental para ampliar el alcance de la búsqueda.
Las autoridades indicaron que cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Esmeralda debe ser comunicado de inmediato al 134, 911 o en la comisaría más cercana.