Esmeralda, desaparecida en Córdoba: la principal sospecha de la familia de la nena de 2 años

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de apenas 2 años, mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín, donde se despliega un intenso operativo de búsqueda mientras crecen las sospechas en torno a un circo que estuvo instalado en la zona.
Esmeralda Pereyra López, de 2 años, fue vista por última vez en Cosquín. Activaron el Alerta Sofía y familiares participan de un operativo urgente para dar con su paradero.
Desesperada búsqueda de una nena de 2 años en Córdoba: la familia reveló su principal sospecha
La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de apenas 2 años, mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín, donde se despliega un intenso operativo de búsqueda mientras crecen las sospechas en torno a un circo que estuvo instalado en la zona.
La menor fue vista por última vez el miércoles cerca de las 14:30 en su casa del barrio San José Obrero. Desde entonces, no hay rastros de su paradero.
Con el correr de las horas, familiares y vecinos comenzaron a poner el foco en un circo que se había montado en las inmediaciones. Según denunciaron, el lugar nunca llegó a dar funciones y se retiró del barrio poco tiempo después de la desaparición.
La madre de la nena aseguró que esta hipótesis ya fue informada a la Policía, aunque por el momento no se detectaron elementos concluyentes.
De acuerdo al relato de allegados, cuando intentaron ingresar al predio para buscar a la menor, no se los permitieron sin orden judicial, lo que aumentó la preocupación.
“Los vecinos me dicen que mi hija está ahí, pero yo no puedo hacer nada”, expresó la mujer en medio de la angustia.
Según reconstruyeron los investigadores, Esmeralda estaba en la puerta de su casa mientras su madre preparaba la comida. Fue su abuelo, al llegar, quien advirtió su ausencia.
De inmediato, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda por la zona, revisando viviendas cercanas, pero sin resultados. Luego se radicó la denuncia y se activó la Alerta Sofía a nivel nacional.
En la zona trabajan distintas fuerzas con rastrillajes terrestres, perros adiestrados y drones, en un operativo que se amplía con el paso de las horas.
La causa está en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín.
Mientras tanto, vecinos de la ciudad expresaron su preocupación por la situación y reclamaron mayores controles en los accesos, al señalar que durante varias horas no se habrían realizado operativos en las salidas del pueblo.
Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.
Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de forma urgente a la línea 134.