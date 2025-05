La promesa de Eduardo Feinmann al jubilado de 84 años asaltado en Villa Domínico

En la entrevista, con Feinmann el hombre contó que trabajó muchos años en YPF y que perdió a su mujer hace dos meses. Además, de mostrarse como un televidente del periodista y de Pablo Rossi: “Me gusta Rossi, tiene huevos, lo quiero de cinco en Boca”, sostuvo y luego recordó el hecho de inseguridad.

“Me golpearon cuando estaba en la cama. Me apretaron la cara y sentía que me faltaba el aire”, relató Víctor, quien además dijo que los agresores se quedaron junto a él durante tres horas. Después de agredir, lo ataron de manos y pies, y lo llevaron a la cocina de casa. “Me pedían oro y dólares, pero yo les dije que no tenía nada”, sumó.

Eduardo Feinmann se comprometió en conseguirle el taladro

En ese contexto Eduardo Feinmann se comprometió en conseguirle el taladro que le robaron. “El sonido de ese taladro me hace sentir bien. Yo les digo a los ladrones a esos pibes que vayan a estudiar”, analizó la víctima.

Tras el violento episodio, los vecinos del barrio se solidarizaron con el hombre y organizaron una colecta para ayudarlo. “Lo que más quiero que me devuelvan es mi máquina de agujerear, porque yo hago trabajos con eso”, concluyó la víctima, volvió a pedir mientras recordaba anécdotas y consiguió la confirmación del periodista: “Ya se la conseguí, se la voy a mandar”.