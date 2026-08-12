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Confirmado: el video que publicaron Luz Tito y Tato Algorta para blanquear su noviazgo

Luz Tito y Tato Algorta de Gran Hermano viajaron juntos a República Dominicana y decidieron oficializar la relación con una publicación conjunta en Instagram.

12 ago 2026, 16:48
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Confirmado: el video que publicaron Luz Tito y Tato Algorta para blanquear su noviazgo

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Confirmado: el video que publicaron Luz Tito y Tato Algorta para blanquear su noviazgo

Tato Algorta y Luz Tito viajaron a República Dominicana, donde están disfrutando a pleno de su relación. Los ex Gran Hermano grabaron un video en la playa, que ambos compartieron en simultáneo en sus cuentas de Instagram, para oficializar de una vez por todas su noviazgo.

"Mi corazón está feliz #playa #puntacana #vacation", escribieron ambos para acompañar el video, que rápidamente se hizo viral entre los usuarios de las redes sociales.

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Con esta publicación, Tato y Luz le pusieron fin a las especulaciones que venían circulando desde hacía tiempo sobre un posible romance entre ambos. El video, grabado durante su escapada al Caribe, dejó en claro que la pareja atraviesa un gran momento y que decidieron mostrarse juntos sin ningún tipo de reparo ante sus seguidores.

¿Cuándo se separó Luz Tito de El Pestañas?

A principios de junio empezaron a sonar fuerte las versiones de amorío entre Luz Tito y Tato Algorta tras confirmarse la separación de la jujeña y El Pestañas, el español con quien estuvo en pareja durante tres años.

Luz contó que la ruptura se había dado meses atrás y en los mejores términos: "Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada", relató, y aseguró que la decisión de blanquearlo ahora fue "definitivo" porque ya está disfrutando de su nuevo presente.

En paralelo, sus propias compañeras del streaming notaron la cercanía con Tato tras pasar juntos un fin de semana entero, mientras que él ya había aclarado meses antes, al circular unas fotos de ambos en una fiesta electrónica, que simplemente eran amigos.

     

 

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