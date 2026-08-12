Confirmado: el video que publicaron Luz Tito y Tato Algorta para blanquear su noviazgo

Luz contó que la ruptura se había dado meses atrás y en los mejores términos: "Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada", relató, y aseguró que la decisión de blanquearlo ahora fue "definitivo" porque ya está disfrutando de su nuevo presente.

En paralelo, sus propias compañeras del streaming notaron la cercanía con Tato tras pasar juntos un fin de semana entero, mientras que él ya había aclarado meses antes, al circular unas fotos de ambos en una fiesta electrónica, que simplemente eran amigos.