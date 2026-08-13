La estremecedora versión de Luis Cavanagh sobre el episodio de violencia con Romina Gaetani: "Me quiso..."

Además, explicó que había intentado ponerle fin al vínculo en más de una oportunidad y relató cómo fue el episodio que, finalmente, marcó la separación definitiva: " Le corté tres veces. La anterior lo hice por WhatsApp, imaginate. En esta me quedo acá arrinconado, pero no, agarró las cosas y se fue. Cuando salgo de la pileta, veo el auto de ella dando vueltas alrededor de mi casa, pasaba. Dije: 'Va a hacer quilombo', cerré y me encerré en mi cuarto. Empezó a golpear una ventana con mucha fuerza, bajé porque va a romper el vidrio. No me imaginé que iba a pasar lo de las sillas".

"Me discute algo y me dice: '¿Querés que te pegue?', y va y agarra las sillas. En vez de pegarme, quiere romper un ventanal. Le logro sacar la silla y se caen los vidrios. No podía dejar que me pegara ni en la cabeza ni en el vidrio. Le bajo la silla y me la quiere partir. Me tira una piña, le agarro la mano, la puerta había quedado abierta y digo: 'La saco para afuera'. Cuando está llegando afuera, se tira al piso", contó cómo terminó la situación de violencia.

Qué había dicho Romina Gaetani tras denunciar a su expareja

En una entrevista realizada en enero en Intrusos (América TV), Romina Gaetani había hablado sobre el difícil momento personal que atravesaba y revelado que contaba con medidas de protección luego de una situación que la había preocupado. En ese contexto, también se refirió al acoso que, según contó, sufría por parte de una admiradora.

La actriz explicó que ya tenía un dispositivo de protección, aunque la presencia reiterada de esta mujer había complicado aún más la situación: "Yo ya tengo un botón perimetral hace un par de meses, pero hace un año una fanática me viene persiguiendo a todos los lados que voy, y las últimas veces -ya con el botón antipánico- restringe la perimetral".

Durante la charla, Gaetani recordó un episodio que ocurrió poco antes de presentarse junto a La Bomba de Tiempo y explicó por qué decidió no activar el botón de pánico en ese momento: "Minutos antes de subirme al escenario esta persona estaba y yo estaba en una disyuntiva de tocar el botón del antipánico porque cuando lo tocás tenés que seguir constantemente hablando con la policía hasta que la policía se acerque en el lugar, identifica satelitalmente dónde estás o como se llame, pero identifica dónde estás y tiene que entrar la policía. En el contexto del show en el que estaba, donde no sé qué capacidad era, 500, 700 personas, no lo sé, iba a ser un caos".

A su vez, la actriz vinculó aquella situación con otro momento que había atravesado pocos días antes y que, según sus palabras, también involucró a las autoridades: "Esto iba a suceder una semana después, donde ya tuve un contacto... el que menos hubiese querido con la policía una semana antes".

En aquella entrevista también explicó el significado de una de las canciones que interpretó durante el espectáculo. Se trató de “Malo”, de Bebe, un tema que decidió interpretar en medio de un contexto personal particularmente complejo: "Eran dos canciones que estaban pautadas una semana antes que sucedieran los hechos que todavía no los puedo poner en palabras. La Bomba de tiempo fue la que la que eligió los temas".

Gaetani aprovechó además para reflexionar sobre las situaciones de violencia y el impacto que pueden tener en quienes las atraviesan. En ese sentido, remarcó: "Lo que una siempre escucha de otras víctimas de violencia... cuando la violencia llega a lo físico no podés hablar. Siempre entendés a las víctimas de violencia porque todas de alguna manera pasamos más o menos por algún tipo de violencia".

Finalmente, contó que había cumplido con las evaluaciones requeridas por la Justicia y destacó el acompañamiento que recibió durante ese proceso: "Después del show hice la pericia psiquiátrica con las psicólogas de la fiscalía. Hice todo lo que pidió que tenía que hacer la Justicia, en tiempo y en forma, día a día. La red existe, la red de mujeres que nunca sabés quién va a ser, te agarra, ¿viste? Así que eso es muy importante".