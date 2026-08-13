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Revelaron un dato clave sobre el femicida de Villa Devoto: el misterioso altar que apareció en la casa

La investigación por el femicidio de Villa Devoto sumó nuevos elementos dentro de la vivienda donde ocurrió el asesinato. Los investigadores secuestraron pistas claves durante el operativo en la propiedad.

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El misterioso hallazgo en la casa del femicidio tras el crimen. (Foto: captura)

El misterioso hallazgo en la casa del femicidio tras el crimen. (Foto: captura)

La investigación por el crimen de Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer de 40 años asesinada a puñaladas este jueves en su casa de Villa Devoto, sumó una serie de elementos que podrían resultar claves para reconstruir qué ocurrió antes del ataque. El principal sospechoso es su marido, Walter Humberto Verón.

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Durante las pericias realizadas dentro de la vivienda, los investigadores encontraron un pequeño altar con velas, fotografías y cartas vinculadas a Pitty La Numeróloga, con quien trabajaba la víctima. Además, hallaron una nota escondida dentro de una Biblia que hacía referencia a la venta de una propiedad en La Tablada, partido de La Matanza.

El dato llamó especialmente la atención de los investigadores porque esa misma propiedad aparece mencionada en una carta manuscrita atribuida al marido de Romina, escrita días antes del crimen. Según informaron en TN, el altar estaba ubicado en el living-comedor de la vivienda y contenía velas, fotos y cartas dirigidas a Verónica Assad, conocida como Pitty La Numeróloga, quien mantenía una relación laboral con Romina.

Sin embargo, otro de los elementos que quedó bajo análisis fue encontrado en el interior de una Biblia. Allí había una nota escondida relacionada con el pedido de venta de una propiedad ubicada en La Tablada.

La vivienda aparece también en la carta manuscrita que habría dejado Walter Verón antes del crimen. En ese texto, el hombre se refiere a problemas económicos, deudas y conflictos con su esposa, además de mencionar expresamente a Pitty. “Hoy domingo quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia y de lo que estoy pasando con Romina”, comienza el escrito, fechado varios días antes del asesinato.

La carta que habría escrito el marido de Romina antes del crimen

En diferentes fragmentos de la carta, Verón expresa su malestar por la relación que mantenía con su esposa y apunta contra Pitty. “Esa Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de casa”, escribió.

En otro tramo, el hombre menciona la propiedad de La Tablada y asegura que había invertido dinero allí. También cuestiona qué habría ocurrido con los fondos provenientes de la venta del inmueble y hace referencia a las deudas que, según su relato, atravesaba la pareja.

El escrito termina con una frase dirigida a sus hijos: “Los amo, papá. Hasta siempre”. La carta quedó incorporada a la investigación y será analizada junto con el resto de los elementos encontrados dentro de la propiedad.

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La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Verón habría atacado a Romina con un cuchillo y luego se habría provocado heridas en el cuello. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, después del ataque el hombre habría salido de la vivienda, regresado y posteriormente vuelto a retirarse.

Además de las cartas, la Biblia, las fotografías y las velas, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. El objetivo es reconstruir las comunicaciones de la pareja durante las horas y días anteriores al crimen, así como sus contactos con familiares, conocidos y otras personas de su entorno.

También serán analizados los intercambios que pudieran haber mantenido con Pitty La Numeróloga, quien contó públicamente que conocía a Romina por sus cursos y talleres y que posteriormente la víctima comenzó a trabajar en uno de sus locales.

En pocas palabras

  • Hallazgo clave: Se encontraron un altar, velas, cartas vinculadas a Pitty La Numeróloga y una nota sobre una propiedad dentro de la vivienda del femicidio.
  • Carta del marido: Walter Verón habría escrito una carta expresando problemas económicos, deudas y conflictos, mencionando a Pitty y la venta de una propiedad en La Tablada.
  • Investigación en curso: Se secuestraron celulares y otros dispositivos para reconstruir comunicaciones y analizar la relación de la víctima con su entorno y Pitty La Numeróloga.
Resumen generado por Thinkindot AI
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