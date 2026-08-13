Revelaron un dato clave sobre el femicida de Villa Devoto: el misterioso altar que apareció en la casa

La vivienda aparece también en la carta manuscrita que habría dejado Walter Verón antes del crimen. En ese texto, el hombre se refiere a problemas económicos, deudas y conflictos con su esposa, además de mencionar expresamente a Pitty. “Hoy domingo quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia y de lo que estoy pasando con Romina”, comienza el escrito, fechado varios días antes del asesinato.

La carta que habría escrito el marido de Romina antes del crimen

En diferentes fragmentos de la carta, Verón expresa su malestar por la relación que mantenía con su esposa y apunta contra Pitty. “Esa Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de casa”, escribió.

En otro tramo, el hombre menciona la propiedad de La Tablada y asegura que había invertido dinero allí. También cuestiona qué habría ocurrido con los fondos provenientes de la venta del inmueble y hace referencia a las deudas que, según su relato, atravesaba la pareja.

El escrito termina con una frase dirigida a sus hijos: “Los amo, papá. Hasta siempre”. La carta quedó incorporada a la investigación y será analizada junto con el resto de los elementos encontrados dentro de la propiedad.

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La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Verón habría atacado a Romina con un cuchillo y luego se habría provocado heridas en el cuello. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, después del ataque el hombre habría salido de la vivienda, regresado y posteriormente vuelto a retirarse.

Además de las cartas, la Biblia, las fotografías y las velas, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. El objetivo es reconstruir las comunicaciones de la pareja durante las horas y días anteriores al crimen, así como sus contactos con familiares, conocidos y otras personas de su entorno.

También serán analizados los intercambios que pudieran haber mantenido con Pitty La Numeróloga, quien contó públicamente que conocía a Romina por sus cursos y talleres y que posteriormente la víctima comenzó a trabajar en uno de sus locales.