La trama secreta que contó el sindicalista Iván Tobar detrás del violento cruce entre barras

Según relató Tobar en diálogo con A24, logró evitar el ataque porque no se encontraba en la plaza en ese momento: "Cuando llego, me llaman por teléfono a ver si me había ido y me dijeron que me estaban buscando, que eran como 60 o 70. No me encontraron porque yo estaba a 200 metros".

hospital gonnet.jpg

Qué más dijo Tobar sobre el cruce entre barras de Gimnasia y Estudiantes de La Plata

El conflicto escaló cuando, en la intersección de las calles 38 y 15, un grupo de barras de Gimnasia se cruzó con miembros de la facción rival que estaban pintando postes. "El quilombo se desmadró y siguió en el hospital", agregó Tobar.

En el enfrentamiento resultó apuñalado Fernando Sacconi, quien forma parte del entorno de Camilleri. Al ser trasladado al Hospital de Gonnet, la pelea continuó dentro del nosocomio, sumando más tensión al episodio de violencia.

Por otro lado, Tobar apuntó directamente contra "El Volador" y sostuvo que el conflicto tiene un trasfondo de celos de poder: "El hombre no puede reconocer que un pibe de barrio haya crecido tanto, le debe molestar quedarse afuera de todo".

Las autoridades investigan lo sucedido para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en la escalada de violencia que sacudió a la ciudad.