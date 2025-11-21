Así reaccionó Moria Casán al ver a Lissa Vera de Bandana recién levantada y sin maquillaje: el video

Claro que de inmediato Casán se dio cuenta de que sus palabras podrían estropear la entrevista ante el tajante silencio y la seriedad de Lissa que miraba fijamente a cámara con micrófono en mano luego de oír su explosivo comentario. Fue entonces que La One trató de arreglar su evidente gesto de horror ante su entrevistada y la bancó al deslizar: “Está muy bien que salgas como se te canta. ¡Me muero! Te quiero”.

Acto seguido comenzó la charla en la que Lissa le aclaró a Moria que actualmente Bandana no tiene manager, por lo que nadie maneja el grupo. Al tiempo que explicó cómo se gestó el show del 23 noviembre y cuáles son sus obligaciones en materia de prensa y promoción.

“Tomás Muñoz contrató el show de Bandana. Yo estoy obligada a hacer el show del domingo, pero no estaba obligada a hacer todo lo demás, de prensa”, señaló entonces Lissa para justificar su decisión de haber cancelado todas las notas con la banda musical.

Por qué Lissa Vera tomó la drástica decisión de bajarse de todas las entrevistas con sus compañeras de Bandana

El miércoles estaba previsto que las cuatro integrantes de Bandana —Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lowrdez Fernández— visitaran el piso de LAM (América TV) para una aparición especial en vivo. Sin embargo, el plan se desplomó horas antes de salir al aire, generando sorpresa tanto en la producción del ciclo de Ángel de Brito como entre los seguidores que esperaban el reencuentro del grupo en televisión.

La suspensión no tuvo relación con cuestiones organizativas del programa ni con un cambio de agenda externo, sino que, según trascendió, se debió al estado de salud de Lissa. La cantante habría comenzado a manifestar síntomas relacionados al fuerte estrés emocional que cargó durante las últimas semanas, especialmente después de haber denunciado a Leandro García Gómenez, expareja de Lowrdez Fernández, situación que expuso públicamente un conflicto delicado dentro del entorno de la banda.

Ángel de Brito fue quien detalló cómo se enteraron en pleno armado del envío. “Ayer por la tarde nos dicen: ‘hay una Bandana que se bajó’. ‘Las otras tres vienen igual’, me dijeron de producción. Yo dije: ‘no, que vengan las cuatro y sino otro día. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras”, relató el conductor este jueves en su programa de Bondi Live, dejando en claro que la ausencia no fue improvisada, sino comunicada de manera privada al resto del grupo.

Horas después, la situación tomó mayor dimensión cuando De Brito compartió en sus redes que Lissa también había decidido no asistir a otro compromiso laboral. El periodista Agus Rey publicó en X: “BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM”. Pero De Brito replicó ese mensaje con una aclaración que abrió aún más interrogantes: “3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia”.

Con este panorama, queda en evidencia que el presente del cuarteto no atraviesa su etapa más estable. Si bien no hubo comunicados oficiales ni declaraciones públicas de las integrantes, el faltazo y la decisión de apartarse temporalmente de varias obligaciones profesionales dejan ver que el clima interno no sería el mejor y que los problemas personales están afectando directamente el funcionamiento del grupo.