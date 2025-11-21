El angustiante video de Juana Repetto por la sorpresiva decisión de uno de sus hijos: "Se va..."

Y luego comentó en el video: “Estoy re movilizada. Toro se va mañana por primera vez, cuatro días, desde el viernes a la mañana hasta el lunes a la tarde noche con Sebi(Graviotto) y toda la familia de Sebi a un campo”.

Asimismo, explicó que su hijo más chico, Belisario, se quedará con ella y explicó los motivos que no acompaña al hermano: “No va porque todavía nunca durmió fuera de casa, son muchos días y es muy lejos. Así que Beli se queda, y el cumpleaños de su mejor amigo es mañana”.

Juana Repetto compartió además en este contexto las dudas que tuvo en el armado del bolso para que a su hijo no le falte nada en esos días de campo.

“Se va re lejos. Así que traje todo acá para prepararle el bolso. Esto es para cuatro días, es un montón… está llevando ropa re abrigada, no sé… es horrible, después parece que hacen 27 grados, traje de baño, gorra… Él está fascinado, nada que le importe menos que yo. Él la va a pasar bomba, pero a mí me tiene re movilizada. ¡Soy una bolu..!”, admitió.

Y remarcó sobre la preparación de los elementos, pidiendo la opinión de sus seguidores: “Tengo que guardar todo esto, que es la ropa para cuatro días, más neceser, repelente, protector solar, etcétera. Para todos los cuatro días. No sé si armar un carry on o esta mochila. ¿Qué dicen? ¿Entra en la mochila? Toro no quiere llevar carry on, quiere llevar mochila. Bueno, lo voy a intentar…".

Luego, tras despedir a su hijo, la actriz se mostró entre lágrimas y ya extrañando la presencia de Toribio: "Llanto", reflejó con una selfie desde su casa.

Por qué Juana Repetto debe hacer un reposo parcial durante su embarazo

Juana Repetto compartió en redes sociales los riesgos de su embarazo a la espera del nacimiento de Timoteo y destacó la importancia de realizarse los controles médicos.

"Yo tenía una lesión por HPV en el cuello del útero. Las lesiones por HPV pueden convertirse, si uno no las trata, en un cáncer de cuello de útero, lo cual es totalmente evitable y reversible si se hace el seguimiento y el tratamiento correspondiente. En esa cirugía me sacaron un pedacito chiquito de cuello de útero”, comenzó explicando la actriz.

Y siguió: "Cuando empezás con el trabajo de parto, lo primero que sucede es que el cuello del útero se borra, se va cortando hasta desaparecer y después empieza a dilatar. Si tenés el cuello con una cirugía, hay que hacerle un seguimiento especial porque si se empieza a cortar antes de tiempo, corres riesgo de parto prematuro”.

“Estamos previniendo una amenaza de parto prematuro. Yo no tuve una amenaza, por ahora estamos bien. Hay que frenar para que esto se quede igual y tratar de llegar a las semanas en las que el bebé toma más fuerza y se desarrolla dentro del útero. El primer objetivo es la semana 28”, explicó la ex pareja de Sebastián Graviotto sobre el motivo por el que se controla su embarazo cada dos semanas.

En cuanto a los consejos médicos que recibió, Juana Repetto profundizó: “El reposo que tengo que hacer es parcial, no es que tengo que estar en la cama porque tampoco es recomendable. Tengo que estar en mi casa tranqui y tratar de salir lo menos posible. No estoy haciendo recomendaciones, solo comparto mi experiencia como mamá y paciente”.