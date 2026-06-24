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Seducía, drogaba y robaba: detuvieron a una agente de la Policía Aeroportuaria acusada de "viuda negra"

Bajo la modalidad de “viuda negra”, la mujer contactó a un hombre de 64 años que terminó internado tras ser drogado en su casa de Quilmes.

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Detuvieron a una policía acusada de drogar hombres que conocía por una app de citas para robarles. (Foto: captura)

Detuvieron a una policía acusada de drogar hombres que conocía por una app de citas para robarles. (Foto: captura)

Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida acusada de integrar una modalidad delictiva de "viuda negra". La logística consistía en contactar hombres a través de una aplicación de citas, seducirlos, drogarlos dentro de sus viviendas y desvalijarlos mientras permanecían inconscientes.

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La sospechosa fue identificada como Lucía Fernanda Díaz Da Motta, de 31 años, quien al momento de los hechos se encontraba con licencia psiquiátrica dentro de la fuerza federal. La investigación permitió vincularla con al menos un hecho ocurrido en Quilmes y secuestrar numerosos objetos presuntamente robados durante un allanamiento en su domicilio.

La causa se inició a partir de la denuncia de Cayetano S., un hombre de 64 años que conoció a la mujer mediante la aplicación de citas Bumble.

Tras intercambiar mensajes, ambos acordaron una cena y luego se dirigieron a la vivienda de la víctima. Según la investigación, una vez dentro del domicilio, la mujer le suministró una sustancia que lo dejó completamente intoxicado.

El hombre recuperó el conocimiento varias horas después. Un tercero dio aviso al SAME, que lo trasladó primero a un hospital y luego a una clínica para recibir atención médica. Después de recuperarse, la víctima radicó la denuncia y la investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 2 de Quilmes.

Por orden judicial, efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, tomaron declaraciones y realizaron distintas medidas de prueba.

Las filmaciones registraron el ingreso de la pareja al edificio y, horas después, mostraron a la mujer retirándose sola con una valija, varias bolsas y una mochila que, según la investigación, contenían los objetos sustraídos.

Aunque al salir llevaba una campera con capucha para intentar ocultar su identidad, un detalle permitió identificarla: las botas con flecos de media caña que utilizó al ingresar eran las mismas con las que abandonó el lugar.

La agente fue identificada por una cámara de seguridad del edificio donde vive una de sus víctimas. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires.)

La agente fue identificada por una cámara de seguridad del edificio donde vive una de sus víctimas. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires.)

Qué encontraron durante el allanamiento

Con esos elementos, la División de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento en la vivienda de Díaz Da Motta, ubicada en el partido de Avellaneda.

Durante el procedimiento los investigadores secuestraron el uniforme de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuatro teléfonos celulares con los que presuntamente administraba distintos perfiles en aplicaciones de citas, perfumes masculinos de alta gama, relojes, llaves de viviendas y departamentos, controles remotos de portones y vehículos, valijas y la ropa que habría utilizado durante el último robo investigado.

La agente estaba de licencia psiquiátrica en el momento en que cometió el crimen. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires.)

La agente estaba de licencia psiquiátrica en el momento en que cometió el crimen. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires.)

La licencia psiquiátrica que también quedó bajo la lupa

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que la agente había solicitado una licencia psiquiátrica en la PSA al argumentar una patología que le impedía cumplir funciones.

Sin embargo, durante ese mismo período, las pesquisas detectaron publicaciones en redes sociales donde se la veía participando de salidas nocturnas y asistiendo a boliches.

Tras reunir las pruebas, Lucía Fernanda Díaz Da Motta fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar si existen otras víctimas que hayan sido atacadas bajo la misma modalidad.

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