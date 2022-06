Las impactantes imágenes de cómo quedó el departamento incendiado en Recoleta

Las víctimas, tres menores de edad y dos mayores, eran miembros de la familia Jabbaz, que vive en el séptimo piso del edificio donde se produjo el siniestro.

Incendio Recoleta 2.jpg Se conocieron las impactantes imágenes del incendio en Recoleta.

“El fuego se desarrolló en el séptimo piso y se desplazó hasta el octavo. Se registró en un ambiente de tres metros por diez metros, abarcó la cocina, tres dormitorios y un baño en forma generalizada”, informaron fuentes policiales.

Las llamas también alcanzaron un departamento ubicado en el piso superior, principalmente en el living comedor. El resto de los ambientes solo se vio afectado por el humo y rotura de vidrios.

Peritos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires todavía trabajan en el lugar para determinar las causas del siniestro. Vecinos del edificio que fueron evacuados sospechan que el fuego se inició por una falla en un caloventor, aunque la hipótesis aún no fue confirmada oficialmente.

La noticia fue confirmada a A24 por Alberto Crescenti, titular del SAME, que finalmente confirmó que "el fuego está controlado" después de que varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaran durante horas en la zona . El infierno se desató en el piso séptimo de la unidad.

incendio recoleta 6.jpg El fuego se desarrolló en el séptimo piso y se desplazó hasta el octavo.

El parte de salud del papá que intentó salvar a su familia del voraz incendio en Recoleta

El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, confirmó que cinco integrantes la familia Jabaz, de la comunidad judía argentina, fallecieron por el siniestro desatado en el séptimo piso.

Se trata de Ioni, Sofia Kibudi de Jabaz y sus cuatro hijos Camila Jabaz (16), Ester Jabaz (9), Orly Jabaz (8) y Rafi Jabaz (4).

Según datos oficiales, el hombre se encuentra con quemaduras de rostro y vía aérea. Esta intubado en terapia intensiva.

“Hay un hombre en estado grave, de 52 años, internado en el hospital Rivadavia con ventilación asistida”, dijo el titular del SAME, Alberto Crescenti, sobre su estado.

"Su situación es delicada", agregó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Hay otros cuatro menores de la familia internados, que deberán pasar por una cámara de oxigenación hiperbárica.

Mortal incendio en Recoleta.jpg

Cómo se originó el fuego

El fuego se declaró poco antes de las 6 de la mañana. Los primeros llamados al 911 fueron recibidos a las 5.45 y cuatro minutos después, un primer patrullero llegó al lugar y solicitó la intervención de los Bomberos y comenzó a proceder a la evacuación del edificio. A las 05:52 llegaban los Bomberos.

Una vecina dijo haber hablado con el dueño de la propiedad que se incendió: “El padre pedía ayuda y agarró el matafuegos de la escalera. No se podía entrar porque el departamento estaba envuelto en llamas”.

Muchos salieron y pedían ayuda. Los bomberos trataban de sacar a la gente. Fue desesperante”, agregó. Según pudo saber A24.com, fueron dos policías los que primeros llegaron para evacuar a los habitantes del lugar.

Maximiliano, vecino del piso 12 del edificio, habló con A24 y dio detalles de lo que vivió con su familia. Sus hijos y su esposa decidieron quedarse en el balcón de su piso, ante el temor de descender, y esta mañana eran asistidos por personal de bomberos.

“Están revisando a mi familia. Lo que no sé si los van a trasladar a un hospital. Mis hijos son asmáticos. No es de gravedad, pero hasta que no me reencuentre con ellos no voy a estar tranquilo”, detalló el padre desde la calle, mientras esperaba reencontrase con sus seres queridos.