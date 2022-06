¿Qué dijeron los vecinos y testigos del voraz incendio en Recoleta?

“Estábamos cambiando de turno tipo 5.30. Justo apareció una chica y nos dijo que había fuego. Los playeros apagaron el gas y prendimos la chicharra para despertar a la gente. Mis compañeros llamaron a la policía y los bomberos”, contó una de las empleadas de una estación de servicio cercana.

“Muchos salieron y pedían ayuda. Los bomberos trataban de sacar a la gente. Fue desesperante”, agregó. Según pudo saber A24.com, fueron dos policías los que primeros llegaron para evacuar a los habitantes del lugar.

Maximiliano, vecino del piso 12 del edificio, habló con A24 y dio detalles de lo que vivió con su familia. Sus hijos y su esposa decidieron quedarse en el balcón de su piso, ante el temor de descender, y esta mañana eran asistidos por personal de bomberos.

“Están revisando a mi familia. Lo que no sé si los van a trasladar a un hospital. Mis hijos son asmáticos. No es de gravedad, pero hasta que no me reencuentre con ellos no voy a estar tranquilo”, detalló el padre desde la calle, mientras esperaba reencontrase con su familia.