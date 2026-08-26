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Tragedia en el subte: un hombre murió atropellado por una formación

Una llamada alertó a los servicios de emergencia sobre un accidente y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar. Personal médico del SAME llegó hasta la estación.

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Un hombre murió atropellado por el subte A en la estación Río de Janeiro. (Foto: archivo)

Un hombre murió atropellado por el subte A en la estación Río de Janeiro. (Foto: archivo)

Un hombre murió este miércoles tras ser atropellado por una formación de la línea A del subte en la estación Río de Janeiro, en la Ciudad de Buenos Aires. Por el operativo de emergencia, la estación fue evacuada y cerrada, mientras el servicio registró demoras y funciona de manera limitada.

Leé también Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA durante la final del Mundial
Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA. (Foto: archivo)

El episodio ocurrió durante la mañana en el sector del andén con sentido a San Pedrito. Una llamada alertó a los servicios de emergencia sobre un accidente y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.

Personal médico del SAME llegó hasta la estación y, luego de asistir a la víctima, constató que el hombre había muerto.

Cómo funciona la línea A tras el accidente en Río de Janeiro

A raíz del operativo, la estación Río de Janeiro fue evacuada y permanece cerrada mientras trabajaron los equipos de emergencia y las autoridades. La situación provocó importantes modificaciones en el funcionamiento de la línea A, que prestó servicio limitado entre Plaza de Mayo y Loria.

Además, las formaciones no se detienen en la estación Congreso debido a otro operativo que se desarrolla en la vía pública. Desde Emova informaron que, tras conocerse el episodio, se activaron los protocolos preventivos correspondientes y personal de la empresa comenzó a trabajar en el lugar junto con efectivos de la Policía de la Ciudad.

A su vez, tuvo lugar la intervención de la Fiscalía para avanzar con las pericias y tomar declaración a los testigos con el objetivo de reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

“También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la Justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso”, señaló Emova mediante un comunicado. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer cómo ocurrió el accidente en la estación Río de Janeiro.

Otro accidente fatal: un ciclista murió atropellado por un tren Sarmiento en Flores

El episodio se produjo días después de otro accidente fatal ocurrido en el transporte público porteño. Un hombre de 35 años murió luego de ser atropellado por una formación de la línea Sarmiento en el barrio de Flores.

El hecho ocurrió cerca de las 14, cuando la víctima, que circulaba en bicicleta mientras realizaba repartos, intentó atravesar las vías a la altura del paso a nivel Granaderos y fue embestida por la formación N°3309.

La Policía recibió una alerta a las 14.08 y hasta el lugar se trasladaron efectivos, Bomberos de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Al arribar, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En pocas palabras

  • Hombre muere: Atropellado por formación de la línea A en estación Río de Janeiro.
  • Servicio limitado: Estación cerrada y demoras en la línea A tras operativo de emergencia.
  • Otro accidente: Ciclista falleció tras ser embestido por tren Sarmiento en Flores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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