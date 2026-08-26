Tragedia en el subte: un hombre murió atropellado por una formación

Además, las formaciones no se detienen en la estación Congreso debido a otro operativo que se desarrolla en la vía pública. Desde Emova informaron que, tras conocerse el episodio, se activaron los protocolos preventivos correspondientes y personal de la empresa comenzó a trabajar en el lugar junto con efectivos de la Policía de la Ciudad.

#LíneaA - Presta su servicio completo entre cabeceras normalizando su frecuencia habitual. 16:32 — Emova - Concesionario del Subte de Buenos Aires (@Emova_arg) August 26, 2026

A su vez, tuvo lugar la intervención de la Fiscalía para avanzar con las pericias y tomar declaración a los testigos con el objetivo de reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

“También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la Justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso”, señaló Emova mediante un comunicado. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer cómo ocurrió el accidente en la estación Río de Janeiro.

Otro accidente fatal: un ciclista murió atropellado por un tren Sarmiento en Flores

El episodio se produjo días después de otro accidente fatal ocurrido en el transporte público porteño. Un hombre de 35 años murió luego de ser atropellado por una formación de la línea Sarmiento en el barrio de Flores.

El hecho ocurrió cerca de las 14, cuando la víctima, que circulaba en bicicleta mientras realizaba repartos, intentó atravesar las vías a la altura del paso a nivel Granaderos y fue embestida por la formación N°3309.

La Policía recibió una alerta a las 14.08 y hasta el lugar se trasladaron efectivos, Bomberos de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Al arribar, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.