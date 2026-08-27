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Tragedia en Nepal: revelaron qué provocó el devastador alud y cuántas víctimas mortales hay

Las víctimas siguen en aumento y así será porque la magnitud de la tragedia es enorme y sin precedentes.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El alud en Nepal con el deshielo de las altas cumbres no permite saber el número real de vícitmas. (Foto: Captura de TV)

El alud en Nepal con el deshielo de las altas cumbres no permite saber el número real de vícitmas. (Foto: Captura de TV)
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Violencia en Nepal. 19 muertos, más de 400 heridos. El Parlamento fue incendiado y cayó el gobierno. (foto: Reuters)

Muchos de ellos turistas internacionales. Los especialistas dicen que la magnitud de la tragedia tiene una primaria explicación. Los científicos ya tienen una primera explicación que permitiría comprender por qué un alud provocó semejante catástrofe.

"Es un tsunami en la montaña lo que pasó", dicen especialistas del Servicio Meteorológico y Geología de Nepal. Hacen una analogía con lo que ocurrió en Balí en diciembre de 2004. El tsunami se llama a una ola enorme de gran altura que sobreviene cuando se produce un terremoto cerca de la costa. En este caso, este desastre del 26 de agosto de 2026 ocurrió en la zona fronteriza entre Nepal y Tíbet (China), principalmente en el distrito nepalí de Rasuwa.

Un sector del glaciar de Langtang Lirung, una montaña de 7.245 metros, colapsó y provocó una enorme avalancha de hielo, roca y sedimentos, por el movimiento de tierra de un terremoto. Esa masa cayó unos 1.200 metros hacia el valle y desencadenó una gigantesca crecida de los ríos.

Esta avalancha descomunal y sin control de agua, que arrastró todo a su paso, destrozó por completo aldeas y pueblos que estaban mucho más abajo en la cadena montañosa.

Antes y después de una aldea, río abajo, destruida por el alud. (Foto: X iraquinews)

Antes y después de una aldea, río abajo, destruida por el alud. (Foto: X iraquinews)

El colapso del glaciar que desató la tragedia

La gigantesca masa de hielo y roca se desprendió el miércoles 26 de agosto en la región del Langtang Lirung, en el Himalaya nepalí, y cayó unos 1.200 metros hacia el fondo del valle. En caída libre, una enorme cantidad de agua y hielo se llevó todo lo que estaba en su camino, muy superior al cauce habitual de los ríos.

La enorme cantidad de material que descendió desde la montaña provocó una especie de catarata natural. El agua comenzó a acumularse hasta que finalmente encontró una salida y avanzó con enorme velocidad por los valles. La corriente arrastró barro, rocas, hielo y todo lo que encontró a su paso. La fuerza del agua destruyó viviendas, puentes, caminos e infraestructura hidroeléctrica y dejó aisladas a numerosas comunidades. Esto, también hace más complejo el recuento y rescate de las víctimas.

El glaciar, cortado de los hielos permanentes, cae por las laderas de la montaña y el agua en torrente arrasa todo a su paso. (Foto: A24.com)

El glaciar, cortado de los hielos permanentes, cae por las laderas de la montaña y el agua en torrente arrasa todo a su paso. (Foto: A24.com)

No fue un terremoto: la señal sísmica fue provocada por el glaciar

El impacto de la masa glaciar contra el valle fue tan violento que produjo una señal equivalente a un movimiento sísmico. Por eso, lo que inicialmente parecía un terremoto terminó siendo identificado como consecuencia del colapso del glaciar y la avalancha posterior. Para ponerlo en un

Una tragedia que golpeó al Himalaya

El Langtang Lirung, de más de 7.200 metros de altura, forma parte del Himalaya, una de las regiones montañosas más vulnerables al calentamiento global. Los científicos advierten que el aumento de las temperaturas está acelerando el derretimiento de los glaciares y puede volver más inestables las laderas y masas de hielo de la región. Nepal perdió una parte significativa de su superficie glaciar en las últimas décadas.

La magnitud del desastre quedó reflejada en el saldo de víctimas. Los últimos reportes elevan a 362 los muertos entre Nepal y el Tíbet y a más de 1.400 los desaparecidos, pero este número irá, lamentablemente en aumento.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Tragedia en Nepal: Un alud de hielo y rocas dejó al menos 362 muertos y 1.400 desaparecidos.
  • Causa principal: El terremoto provocó el quiebre de glaciares, desencadenando avalanchas y crecidas de ríos.
  • Zona afectada: El desastre ocurrió en la frontera entre Nepal y Tíbet, arrasando aldeas y pueblos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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