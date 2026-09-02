Juicio a "Pity" Álvarez: por qué importa saber cuál de los disparos provocó la muerte de Cristian Díaz

Ese punto adquirió particular relevancia después de las declaraciones de Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos abogados del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados. El defensor explicó que intentarán determinar cuál de los disparos provocó la muerte de Díaz. Según su planteo, esa información podría modificar el encuadre jurídico que buscará sostener la defensa en los alegatos.

Queijeiro planteó que, si la lesión mortal correspondiera al primer disparo, la defensa podría intentar argumentar legítima defensa; mientras que si la muerte hubiera sido provocada por alguno de los disparos posteriores, podría analizarse -siempre según la estrategia defensiva- la figura de un eventual exceso en la legítima defensa.

Qué reveló la autopsia de Cristian Díaz

La autopsia documentó las heridas recibidas por Díaz y reconstruyó las trayectorias de los proyectiles. Entre ellas aparece un disparo que ingresó por la región malar izquierda, atravesó estructuras del rostro, lesionó la base del cráneo y salió por la región parietal posterior. La trayectoria fue establecida de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.

La declaración de la médica forense permitirá profundizar ahora sobre la capacidad lesiva de cada disparo y su relación con el fallecimiento.

El arma calibre .25 y las cinco vainas encontradas

La quinta audiencia también tendrá un capítulo dedicado a la prueba balística. Entre los convocados se encuentra Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles, quien intervino en el análisis de la pistola Lorcin modelo L25 calibre .25 secuestrada durante la investigación.

Los estudios determinaron que el arma estaba en condiciones de efectuar disparos y funcionaba mecánicamente de manera normal. Además, los cotejos microscópicos permitieron vincularla con elementos incorporados al expediente.

También declarará Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística que participó de la inspección realizada en la escena del crimen.

Durante ese procedimiento fueron documentadas cinco vainas servidas, además de otros elementos de interés pericial. La escena quedó registrada mediante fotografías, filmaciones y un croquis que permitió establecer la ubicación de los distintos indicios.

Los médicos que evaluaron a “Pity” después del crimen

La audiencia tendrá otro eje particularmente sensible: el estado de salud mental del músico. Dos de los profesionales convocados son Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, integrantes del Cuerpo Médico Forense que evaluaron a Álvarez durante 2018.

Toro Martínez examinó al músico meses después del homicidio y registró que estaba orientado respecto de sí mismo y de su entorno. Aunque detectó algunas dificultades en la atención y cierto enlentecimiento, concluyó entonces que se encontraba psíquicamente compensado y en condiciones de afrontar un juicio.

Otro antecedente médico incorporado al expediente corresponde al 15 de julio de 2018, tres días después del crimen. En aquella oportunidad, Álvarez fue descripto como tranquilo y somnoliento, con orientación en espacio y persona pero dificultades respecto del tiempo, además de fallas de memoria y pensamiento enlentecido.

Guzmán, por su parte, lo examinó el 18 de octubre de 2018. También dejó asentada la somnolencia del cantante, aunque señaló que conservaba el lenguaje, la comprensión, la expresión y la articulación.

La somnolencia de “Pity”, nuevamente en el centro de la discusión

La nueva defensa volvió a cuestionar si Álvarez se encuentra actualmente en condiciones de afrontar el juicio y presentó un informe de un perito de parte para solicitar una nueva evaluación.

Durante la audiencia del 26 de agosto, mientras sus abogados argumentaban ante el tribunal, el músico se quedó dormido y llegó a roncar en la sala. El episodio profundizó la discusión sobre su estado de salud.

Sin embargo, el TOC N°29 rechazó los planteos de la defensa y ordenó que el juicio continuara. Los jueces también desestimaron el pedido para realizar un juicio por jurados y el planteo de nulidad formulado por sus nuevos abogados.

La Justicia ya había evaluado esta cuestión antes del inicio del debate. Informes recientes determinaron que Álvarez presenta un trastorno cognitivo leve, pero conserva las capacidades necesarias para comprender el proceso y ejercer sus derechos, aunque puede atravesar fluctuaciones vinculadas con su cuadro.

El crimen de Cristian Díaz y la frase de “Pity” antes de entregarse

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano. De acuerdo con la acusación, luego de una discusión con Díaz, Álvarez utilizó una pistola calibre .25 y efectuó varios disparos.

Tras el episodio abandonó el lugar junto a quien entonces era su pareja, Agustina Inbernoz. Durante el juicio, la mujer declaró que, por indicación del músico, arrojó el arma a una alcantarilla de la autopista Dellepiane y que posteriormente ambos fueron a Pinar de Rocha.

Horas después, antes de entregarse, Álvarez reconoció públicamente haber disparado contra Díaz y sostuvo que había actuado porque consideraba que se encontraba ante una situación de “él o yo”.

Ahora, ocho años después, la mecánica de esos disparos vuelve a convertirse en uno de los puntos centrales del proceso.