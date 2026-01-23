En vivo Radio La Red
Deportes
Tenistas
Brasil
TENIS

Escándalo: dos tenistas sudamericanos fueron detenidos en Brasil por insultos racistas en pleno partido

Luis David Martínez y Cristian Rodríguez fueron arrestados en Brasil tras ser denunciados por gestos e insultos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí.

Un grave episodio de discriminación sacudió al circuito profesional de tenis en Brasil. Dos jugadores sudamericanos fueron detenidos este jueves luego de ser denunciados por realizar gestos e insultos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí, torneo que se disputa en el estado de Santa Catarina. Se trata del venezolano Luis David Martínez y del colombiano Cristian Rodríguez, quienes competían juntos en el cuadro de dobles.

Leé también Detenida en Brasil por racismo: qué dijo la abogada argentina tras el escándalo
Detenida en Brasil por racismo: qué dijo la abogada argentina tras el escándalo

El incidente ocurrió el jueves 22 de enero, durante los cuartos de final del certamen, y derivó en una intervención policial pocas horas después del encuentro. La situación no solo generó un fuerte repudio público, sino que también activó un proceso judicial bajo una de las legislaciones antirracistas más severas de la región.

Qué ocurrió durante el partido en Itajaí

Según informaron medios brasileños como Globo Esporte, durante el desarrollo del partido, Martínez fue captado por las cámaras realizando gestos de mono dirigidos hacia las tribunas. En paralelo, Rodríguez habría insultado de manera racista a un recogepelotas. Parte del episodio fue registrado por el influencer Bonfa Tennis, cuyas imágenes se incorporaron como prueba.

El encuentro se disputó en el Itamirim Clube de Campo y finalizó con derrota para la dupla sudamericana, que era la preclasificada número uno del torneo, ante los brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, por 7-6 (4), 6-7 (6) y 10-2. Tras la caída, ambos jugadores abandonaron el predio.

Embed

Cómo fue la intervención policial

Luego del partido, la organización del torneo, a cargo del Instituto Deportes, solicitó la intervención de la Policía Militar de Santa Catarina. De acuerdo con el portal Mari Costa News, el episodio se produjo alrededor de las 16:15 y, tras reunir testimonios, las autoridades localizaron a los tenistas en un hotel de la ciudad.

Martínez, de 36 años, fue arrestado en primer término. Posteriormente, también fue detenido Rodríguez, de 35 años, luego de que la víctima y un testigo ampliaran la denuncia en la comisaría. Ambos quedaron bajo custodia policial y a disposición de la Justicia brasileña.

Qué dice la ley brasileña sobre este tipo de delitos

Las detenciones se realizaron en el marco de la Ley n.º 7.716/89, que desde 2023 equipara los insultos raciales al delito de racismo. Esta normativa considera la falta como imprescriptible y no excarcelable, con penas que van de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas.

Según explicó Bonfa Tennis, Martínez fue acusado de un delito grave y, además de la causa penal, no percibirá el premio correspondiente por haber alcanzado los cuartos de final del torneo. Rodríguez también fue imputado por el mismo tipo de delito, tras ser identificado por los denunciantes.

Qué impacto tuvo el episodio en el torneo

La organización del Challenger de Itajaí emitió un comunicado oficial en el que condenó de manera contundente lo ocurrido. “El Abierto de Itajaí condena vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo”, señalaron, y confirmaron que la Policía Militar actuó conforme a la legislación vigente.

El caso se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas contra el racismo en el deporte brasileño, donde en los últimos años se intensificaron las sanciones y los controles.

Qué consecuencias puede tener para los jugadores

El proceso judicial podría tener un impacto directo en la carrera de ambos tenistas. Martínez y Rodríguez ocupan actualmente los puestos 108 y 162 del ranking mundial de dobles, respectivamente, y las acusaciones abren la puerta a posibles sanciones adicionales por parte de organismos deportivos internacionales.

El Challenger de Itajaí, que se disputa por primera vez en 2026 y pertenece a la categoría 75, quedó marcado por un episodio que excede lo deportivo y vuelve a poner en primer plano la lucha contra el racismo dentro del deporte profesional.

