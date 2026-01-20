La furia de Anamá Ferreira con la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "¡Presa la quiero!"

A lo que la modelo lo cruzó: "¿Una locura en qué sentido? ¿Que debe estar presa o usted le parece bien ser racista? O usted es racista y le parece divertido ir a Brasil y hacer el mono a la gente, le recuerdo que es crimen en la ley Brasileira. Ley Nº 14.532/2023: Equiparó la injuria racial al crimen de racismo, haciendo que ambas infracciones sean imprescriptibles e inafianzables, y prevé penas más severas, incluyendo la suspensión de derechos en deportes y arte".

Ante la opinión de otro usuario, el abogado siguió firme en su postura: "Eso ya cambió. La gente no se enoja porque le digan negro, salvo el contexto".

Y Anamá Ferreira cuestionó: "Cambió para vos que sos blanco y racista por estas expresiones, en Brasil también ya estaría con tobillera. Qué tristeza que hay gente como usted, lo esperamos en Brasil".

anama ferreira furiosa con la abogada argentina detenida en brasil por gestos racistas

anama ferreira cruce con mauricio dalessandro por la abogada argentina detenida en brasil por gestos racistas

Qué explicó la abogada retenida en Brasil acusada de hacer gestos racistas

Agostina Páez dio su versión sobre el episodio del 14 de enero que dio origen a la causa judicial en Brasil. Según explicó, todo ocurrió durante la salida de un boliche, donde había concurrido junto a un grupo de amigas.

De acuerdo con su relato, el conflicto se desató al momento de retirarse del local, cuando personal del lugar les reclamó consumos que, según ella, ya habían sido abonados.

“Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, afirmó a El Liberal.

La discusión se intensificó cuando comenzaron a cuestionar lo que consideraban un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones, ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, agregó la abogada.

Según su versión, el episodio continuó fuera del boliche. La abogada sostuvo que, mientras descendían por las escaleras, empleados del local las siguieron y realizaron gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían”, describió.

Y luego comentó que llegó su polémica acción con sus manos: “Ahí es cuando yo hago ese gesto, no los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó.