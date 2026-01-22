Apareció un nuevo video en el caso de la abogada argentina acusada por racismo en Río de Janeiro. 

Embed

La grabación muestra a un hombre, presuntamente un mozo, realizando provocaciones, insultos y gestos obscenos, incluida la exhibición de sus genitales, frente a Páez y sus amigas. La defensa, encabezada por el abogado Sebastián Robles, consideró el material como “fundamental para el proceso”, ya que coincide con el relato de la acusada.

El episodio investigado ocurrió en la madrugada del jueves 14 de enero, cuando la abogada y sus amigas se retiraban del local tras un conflicto por la cuenta. Páez sostuvo que su reacción se produjo luego de las provocaciones del personal: “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, afirmó.

La denuncia inicial imputó a la joven por injuria racial, figura prevista en la Ley 7.716, considerada grave en Brasil y sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. La investigación está a cargo del detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, y se desarrolla bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la capital carioca. Las nuevas pruebas serán evaluadas por el Ministerio Público.

abogada-detenida-racismo Agostina Páez está en un domicilio en Brasil y es monitoreada con una tobillera electrónica.

Mientras tanto, la defensa solicitó la revisión integral de todas las grabaciones de la noche del incidente y planteó la posibilidad de revisar la calificación legal del caso. Páez permanece en Brasil con el pasaporte retenido.

La joven denunció amenazas en Brasil

La joven reconoció haber tenido una reacción inapropiada, aunque insistió en que fue precedida por provocaciones, ahora documentadas. Además, denunció amenazas en redes sociales y un episodio de inseguridad en su domicilio temporal. Su abogado relató que tres personas se presentaron en el departamento identificándose como policías en circunstancias confusas, lo que motivó una mudanza por razones de seguridad.

El entorno familiar evalúa viajar a Brasil para acompañarla en la etapa final del proceso. Su padre, Mariano Páez, expresó preocupación por su estado emocional y manifestó el deseo de que pueda regresar a la Argentina. La estrategia de la defensa contempla la presentación de un habeas corpus ante la Justicia brasileña.

La causa cuenta con el respaldo del estudio jurídico Roitman, dirigido por un abogado argentino radicado en Brasil. La joven también fue recibida por el consulado argentino en Río de Janeiro, que aclaró que no intervendrá en el trámite judicial. La investigación continúa y se esperan nuevas declaraciones de la presunta víctima y de testigos, incluido el gerente del bar.