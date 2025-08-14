En vivo Radio La Red
Política
Alberto Fernández
Fabiola Yáñez
Justicia

Pidieron que Alberto Fernández vaya a juicio oral en la causa por abuso y violencia contra Fabiola Yáñez

El fiscal de la causa considera que está agotado el período de instrucción. Entiende que están los elementos necesarios como para llevar al expresidente de la República ante un tribunal oral por la causa de violencia de género contra su exmujer.

Piden que la causa por violencia de género

Piden que la causa por violencia de género, contra el expresidente Alberto Fernández, sea elevada a juicio oral. (foto:Gentileza La gaceta)
Fabiola Yáñez aseguró que Alberto Fernández organizó la fiesta de Olivos y la dejó sola tras el escándalo
Fabiola Yáñez aseguró que Alberto Fernández organizó la fiesta de Olivos y la dejó sola tras el escándalo

Recordamos que la causa surgió por derivación de otra que también complica al exmandatario: la de los seguros pactados de manera obligatoria por parte de organismos del Estado. Al extraerse el contenido del celular del entonces presidente, surgieron diálogos privados con Fabiola Yáñez y amigos en común o funcionarios por el tema de violencia intrafamiliar.

Se giraron las grabaciones a otro juzgado y otro fiscal, que consultaron a la ex mujer del presidente si quería accionar judicialmente, por ser un delito de acción privada. En un principio, Fabiola Yáñez no quiso pero, luego, cambió de opinión y alentó esta investigación de la Justicia. El resultado es que el fiscal de la causa pide que el expresidente Alberto Fernández sea sometido a un juicio oral y público por violencia de género contra su ex mujer.

Alberto Fernández, expresidente a juicio oral

En la página de fiscales.gob.ar se subió la declaración oficial por la que el fiscal considera terminada - de manera satisfactoria - la etapa de instrucción y recolección de la prueba. Se establece que para el fiscal, en la causa "pudieron probarse dos episodios de lesiones físicas, el debilitamiento permanente de la salud de Fabiola Yáñez y las coacciones para que la ex primera dama no denunciara los hechos en la Justicia", dice el comunicado y agrega: "El fiscal González remarcó que desde el año 2016 hasta agosto de 2024, el exmandatario 'ejerció de un modo sistemático violencia psicológica' contra su entonces pareja “.

Y detalla:

  • formas de acosos
  • hostigamientos, controles
  • indiferencia
  • insultos
  • culpabilización
  • destrato
  • retiro de la palabra
  • ninguneos y hostilidad
fabiola yañez golpeada fotos sin marca.jpg

También hace referencia a la manera en la que comenzó esta causa - casi de casualidad - por los chateos obtenidos del celular del entonces presidente del país, por la denominada "causa seguros". Y da algunos de los datos recolectados sobre la acción del expresidente que configuran, para el fiscal González, elementos suficientes para llevarlo a juicio.

Uno de los hechos más graves que destaca el fiscal es el abuso por la posición institucional de Alberto Fernández y la violencia que, dice haber probado, aplicó de manera recurrente durante todo su mandato.

La violencia física, fundamentalmente, en la modalidad de golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid”, remarcó el fiscal.

La página tiene un profuso anexo con los textos de los mensajes que originaron esta causa - desprendimiento del tema seguros - una vez Fabiola Yáñez se decidió a accionar contra su exesposo.

A ello le agregó que mientras la denunciante se encontraba en España, estaba “condicionada económicamente por su agresor” y que el propio exmandatario la aconsejaba para que no hable y para que no inste la acción penal en su contra.

Una prolija y profusa lista de lesiones graves contra Fabiola Yáñez

El pedido de llevar a juicio oral y público se fundamenta en 172 páginas. Allí describe muchos elementos de violencia - de todo tipo - que el fiscal asegura tener pruebas de esos delitos.

De acuerdo a toda la evidencia recolectada, sostuvo que Fernández “realizó conductas que provocaron un debilitamiento en la salud de Yáñez”.

“Las constantes bofetadas en la cara, zamarreos, ninguneos, destrato público, convencerla de realizarse un aborto y las actitudes violentas aprovechando su calidad de jefe de Estado son solo algunas de las comprobadas acciones de Fernández que provocaron un daño en la salud de la víctima”, enumeró el fiscal.

Ahora, cabe esperar que el pedido de elevación a juicio sea aceptado. Alberto Fernández está más que complicado, como dijimos, por la causa seguros. Esta vendría a sumarse de manera independiente. Por esa causa podría corresponderle una pena de 3 a 18 años de prisión.

