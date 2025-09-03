En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
pelea
Villa Celina
Agresión

La sorpresiva pelea arriba de un colectivo que terminó de manera brutal

La víctima, identificada como Julián, sufrió una fractura de cráneo y debió ser operada de urgencia. El agresor, que lo persiguió y atacó en la vía pública, continúa prófugo.

Brutal ataque en un colectivo de Villa Celina: lo golpearon hasta dejarlo hospitalizado

Brutal ataque en un colectivo de Villa Celina: lo golpearon hasta dejarlo hospitalizado

Un violento episodio conmocionó a los vecinos de Villa Celina, partido de La Matanza. Un joven identificado como Julián fue atacado brutalmente a martillazos en la cabeza luego de mantener una breve discusión con un hombre dentro de un colectivo de la línea 91. La víctima debió ser internada y sometida a una operación de urgencia por una fractura de cráneo, mientras que el agresor continúa prófugo.

Leé también El video del emotivo y soñado casamiento de Celina Rucci y Federico Girardi en Grecia
El video del emotivo y soñado casamiento de Celina Rucci y Federico Girardi en Grecia

La discusión que desencadenó la violencia

Todo comenzó cuando Julián subió a la unidad en la estación de trenes Castello, en Aldo Bonzi. El joven intentó avanzar hacia el fondo del colectivo, pero en su camino se cruzó con un hombre que se encontraba sentado en la escalera.

Embed

De acuerdo con el relato de testigos, Julián le pidió permiso para pasar y lo rozó accidentalmente, lo que generó un intercambio de palabras. El desconocido reaccionó con hostilidad, se levantó e intentó iniciar una pelea. Sin embargo, la tensión pareció disiparse y ambos continuaron el viaje sin mayores incidentes.

El ataque en la vía pública

La situación dio un giro inesperado cuando, unas cuadras más adelante, Julián descendió de la unidad sobre la calle Soldado Juan al 1400, en Villa Celina. Lo que no advirtió es que el hombre con el que había discutido también bajó detrás de él.

Según muestran las imágenes difundidas por el portal Inforbano, el agresor siguió a la víctima durante algunos metros hasta que, sin mediar palabra, extrajo un martillo y lo golpeó con violencia en la cabeza. Julián recibió al menos dos martillazos que lo desestabilizaron de inmediato.

En un intento desesperado por escapar, el joven trató de huir, pero el atacante lo persiguió, lo arrojó al suelo y continuó golpeándolo de manera salvaje. Tras la brutal agresión, el hombre se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en la calle.

celina

Herido y en estado de shock, Julián logró pedir ayuda a transeúntes de la zona, quienes dieron aviso al sistema de emergencias. Fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde los médicos confirmaron que había sufrido una fractura de cráneo y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los especialistas decidieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia para salvarle la vida. Tras varios días de internación, el joven se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación, aunque deberá continuar con un tratamiento médico prolongado.

Reclamo de justicia y búsqueda del agresor

El violento ataque causó profunda indignación en familiares, amigos y vecinos de Julián. Cercanos a la víctima calificaron la agresión como un “ataque cobarde y premeditado” y reclamaron que el responsable sea identificado y detenido cuanto antes.

A través de redes sociales y cadenas de mensajes, allegados al joven solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos sobre el agresor, cuya identidad aún no fue confirmada.

“Necesitamos que este hombre no vuelva a lastimar a nadie más. Fue un intento de homicidio, no una simple pelea. Queremos justicia por Julián”, expresaron los amigos del joven en declaraciones a medios locales.

La investigación policial

La Policía Bonaerense trabaja intensamente en la identificación del atacante. Fuentes judiciales confirmaron que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios de pasajeros que presenciaron la discusión dentro del colectivo.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de La Matanza, que investiga el hecho bajo la carátula de “lesiones graves”, aunque no descartan un cambio de calificación legal a medida que avancen las pericias médicas y se confirme el grado de secuelas que le quedarán a la víctima.

Por el momento, el atacante sigue prófugo, lo que genera un fuerte clima de preocupación en la zona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
pelea Villa Celina Agresión
Notas relacionadas
Salvaje robo en Villa Celina: la atacó a patadas por el celular y su hijo pequeño vio todo
Impactante: el violento duelo tumbero con facas en plena calle que se volvió viral
Macabro: vieron algo extraño flotando en el agua y lo que apareció sorprendió a todos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar