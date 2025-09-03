La sorpresiva pelea arriba de un colectivo que terminó de manera brutal

Según muestran las imágenes difundidas por el portal Inforbano, el agresor siguió a la víctima durante algunos metros hasta que, sin mediar palabra, extrajo un martillo y lo golpeó con violencia en la cabeza. Julián recibió al menos dos martillazos que lo desestabilizaron de inmediato.

En un intento desesperado por escapar, el joven trató de huir, pero el atacante lo persiguió, lo arrojó al suelo y continuó golpeándolo de manera salvaje. Tras la brutal agresión, el hombre se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en la calle.

Herido y en estado de shock, Julián logró pedir ayuda a transeúntes de la zona, quienes dieron aviso al sistema de emergencias. Fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde los médicos confirmaron que había sufrido una fractura de cráneo y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los especialistas decidieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia para salvarle la vida. Tras varios días de internación, el joven se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación, aunque deberá continuar con un tratamiento médico prolongado.

Reclamo de justicia y búsqueda del agresor

El violento ataque causó profunda indignación en familiares, amigos y vecinos de Julián. Cercanos a la víctima calificaron la agresión como un “ataque cobarde y premeditado” y reclamaron que el responsable sea identificado y detenido cuanto antes.

A través de redes sociales y cadenas de mensajes, allegados al joven solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos sobre el agresor, cuya identidad aún no fue confirmada.

“Necesitamos que este hombre no vuelva a lastimar a nadie más. Fue un intento de homicidio, no una simple pelea. Queremos justicia por Julián”, expresaron los amigos del joven en declaraciones a medios locales.

La investigación policial

La Policía Bonaerense trabaja intensamente en la identificación del atacante. Fuentes judiciales confirmaron que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios de pasajeros que presenciaron la discusión dentro del colectivo.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de La Matanza, que investiga el hecho bajo la carátula de “lesiones graves”, aunque no descartan un cambio de calificación legal a medida que avancen las pericias médicas y se confirme el grado de secuelas que le quedarán a la víctima.

Por el momento, el atacante sigue prófugo, lo que genera un fuerte clima de preocupación en la zona.