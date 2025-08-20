Los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder. 

“Los pantalones te quedan muy bien. Hoy lo comprobé”, le escribió el magistrado en un mensaje enviado casi dos horas después de que finalizara la jornada laboral. La secretaria, intentando mantener una respuesta educada pero firme, contestó que no aceptaba sugerencias fuera del horario de trabajo.

CTVEHPZVIFAVBEIPMKI7JC7WOU

Lejos de retractarse, García Maañón respondió con un mensaje aún más sugestivo: “No hay queja. Todo te queda bien. Y yo prefiero seducir a ordenar”. Este tipo de expresiones se repite a lo largo del chat, lo que refuerza el carácter invasivo y desubicado de su accionar.

En otra parte de la conversación, el juez llega a invitarla directamente a cenar. Aunque la funcionaria nunca aceptó esas invitaciones, él insistía con frases como: “Valora mi opinión y mi aplauso en tu estado con el vestido plateado”, o “Cuida tu cuerpo y salud que te eleva la autoestima. Consejo de look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado”.

El lenguaje elegido por el juez, cargado de referencias al cuerpo y la vestimenta de la trabajadora judicial, construye un escenario de hostigamiento que va mucho más allá de una relación laboral. La insistencia no era velada, y los mensajes muestran cómo la secretaria intentaba establecer límites que eran sistemáticamente ignorados.

La defensa del juez y la respuesta institucional

Aunque García Maañón aún no ha declarado formalmente en la causa, desde su entorno niegan las acusaciones y aseguran que los mensajes fueron “malinterpretados” y que “no existió intención de hostigar ni abusar”. Sin embargo, la contundencia del contenido y la frecuencia de los mensajes hacen difícil sostener esa versión sin una investigación seria y profunda.

el-juez-de-camara-de-san-isidro-ernesto-garcia-US2DFGGT5NGRZEE4SCUFVH34FA El juez Ernesto García Maañón presentó su renuncia.

Por el momento, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires no se ha pronunciado públicamente sobre la situación del juez. En paralelo, organizaciones feministas y de derechos humanos comenzaron a exigir la intervención inmediata de la Suprema Corte bonaerense y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El mensaje en mayúsculas: el punto de quiebre

Uno de los últimos mensajes que aparecen en las capturas aportadas al expediente marca un quiebre en la relación entre ambos. Luego de una nueva insistencia del magistrado, la secretaria respondió en mayúsculas, señal clara de hartazgo y límites cruzados. Ese mensaje podría convertirse en una de las piezas clave para entender el nivel de incomodidad y presión que vivió la denunciante.

La utilización de mayúsculas en contextos digitales suele interpretarse como una manifestación de grito o exclamación. En este caso, simboliza una reacción emocional intensa frente a una situación que ya no podía sostenerse en silencio.

La espera por una decisión política

La causa avanza, pero la resolución política sobre el futuro del juez continúa en suspenso. El gobernador Axel Kicillof aún no ha comunicado si aceptará o rechazará la renuncia presentada por García Maañón. Esa decisión no solo tendrá implicancias institucionales, sino también simbólicas: marcará la posición del Ejecutivo provincial frente a una denuncia de alto impacto mediático y social.

De aceptarse la renuncia, García Maañón podría evitar una eventual investigación administrativa en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, las pruebas ya presentadas ante la justicia penal podrían continuar su curso incluso fuera del marco institucional del poder judicial.