Pedro Rosemblat metió la pata y reveló la posible fecha de su boda con Lali Espósito: "El 7 de..."

Pero hubo otro detalle que contribuyó a que los fanáticos comenzaran a sacar sus propias conclusiones. Tiempo atrás, la artista compartió en sus redes sociales un meme inspirado en La Sustancia, la película protagonizada por Margaret Qualley, en el que bromeaba sobre el paso de los meses y sus efectos.

La publicación mostraba dos imágenes de la actriz: en la primera, acompañada por la frase "Nosotros en septiembre", aparecía con su aspecto habitual; en la segunda, el texto "Nosotros el 5 de Noviembre" acompañaba una transformación física extrema del personaje.

La referencia al 5 de noviembre, sumada al comentario de Pedro sobre el día 7, reavivó las versiones sobre una posible boda durante la primera semana del próximo mes. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una fecha, la coincidencia no pasó inadvertida entre sus seguidores.

A esto se suman los distintos festejos vinculados con la despedida de soltera de Lali, que tuvieron lugar entre septiembre y octubre. Con estos indicios, crece la expectativa por el enlace de la pareja, que podría estar mucho más cerca de lo que muchos imaginaban.

Qué había dicho Pedro Rosemblat sobre el casamiento con Lali Espósito

A fines de septiembre, Pedro Rosemblat ya había comenzado a dar algunas pistas sobre cómo imagina su casamiento con Lali Espósito. En una entrevista con Puro Show (El Trece), el streamer habló de los preparativos de la boda, contó qué decisiones tenían tomadas y cuáles todavía estaban pendientes.

Uno de los primeros puntos que aclaró fue el tipo de ceremonia que planean realizar. Sin demasiadas vueltas, descartó la posibilidad de una boda religiosa y confirmó que pasarán por el Registro Civil. "Por iglesia no creo, y por civil sí. Sino, no es un casamiento. ¡Y por supuesto que me voy a poner un traje!", aseguró.

En esa misma charla, Rosemblat también se refirió a la posibilidad de firmar un acuerdo prenupcial. Sobre ese tema, fue contundente y explicó por qué no estaba entre sus planes: "Es mucho y no sé si sea una figura legal que exista en Argentina".

Otro de los aspectos que llamó la atención fue su postura sobre la presencia de dirigentes políticos en la celebración, en medio de las versiones sobre una eventual incursión del conductor en la política. Al respecto, descartó de manera tajante que haya invitados de ese ámbito: "Por supuesto que no va a haber políticos invitados. Es mi casamiento".

Además, cuando le preguntaron si la fiesta tendría alrededor de 300 invitados, el streamer reaccionó con sorpresa y volvió a remarcar que la intención de la pareja es mantener un perfil reservado. "Es una ceremonia íntima", sostuvo, al dejar en claro que no imaginan un festejo multitudinario.

La despedida de soltero también formó parte de la conversación. Aunque reconoció que probablemente haya algún festejo previo a la boda, admitió que todavía no definieron cómo será ni si compartirán algún plan. "Sospecho que despedida de soltero va a haber, pero no está del todo definido dónde sea. Supongo que algo haré, teníamos ganas de hacer un viajecito a ver un recital. Hay que conversar si lo hacemos juntos con Lali", contó.

Por último, Rosemblat reconoció que todavía no tiene precisiones sobre el destino que elegirán para disfrutar de los primeros días como marido y mujer. "No sé dónde será la luna de miel", respondió al ser consultado sobre ese tema.

De esta manera, a fines de septiembre, el conductor ya había adelantado varios detalles de la boda, aunque dejó en claro que todavía quedaban cuestiones por resolver. Por el momento, la pareja no confirmó oficialmente la fecha ni el lugar del enlace, pero sí dio algunas señales de que apostará por una celebración civil, íntima y alejada de los compromisos políticos.