Flor de la V reveló el consejo que les dio a sus hijos tras sufrir bullying en el colegio

En ese mismo sentido, la conductora fue más allá y marcó una comparación con otras familias del entorno escolar. "En ese colegio hay hijos de muchos políticos que le han hecho mucho daño a nuestro país y estoy segura de que no los señalan", aseguró.

Por último, Flor de la V destacó que su principal objetivo como madre es que sus hijos crezcan seguros de sí mismos y aprendan a no dejarse afectar por los prejuicios o las críticas externas. "Jamás se avergüencen de su mamá", les dijo, remarcando una frase que resume el mensaje de orgullo, identidad y amor que les transmite todos los días.

¿Cómo se llaman los hijos de Flor de la V y cuántos años tienen?

Los hijos de Flor de la V se llaman Isabella y Paul. Los mellizos nacieron en 2011 y tienen 14 años, aunque este año cumplirán 15. El último cumpleaños lo celebraron con un viaje familiar a Tailandia, donde disfrutaron de unos días de descanso junto a su mamá y su papá.

Ambos nacieron mediante un proceso de subrogación de vientre en Estados Unidos y son fruto de la relación de la conductora con su esposo, el odontólogo, Pablo Goycochea. Desde entonces, la familia se muestra muy unida y suele compartir en redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana y sus viajes juntos.

La pareja se conoció en diciembre de 1998 en una fiesta y se casó legalmente en 2011. Hace poco, la propia Florencia compartió detalles sobre las dificultades que Pablo enfrentó al inicio de su relación, incluyendo la pérdida de empleos debido a la discriminación de la época.



