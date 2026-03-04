Flor de la V reveló el consejo que les dio a sus hijos tras sufrir bullying en el colegio
La conductora, Florencia de la V, habló con LAM (América TV) durante su cumpleaños y compartió el consejo que les dio a sus hijos cuando atravesaron una situación de bullying en el colegio.

Flor de la V celebró, este miércoles, su cumpleaños en el restaurante La Cabrera junto a familiares, amigos y colegas del medio. En ese contexto festivo, la conductora dialogó con Ángel de Brito en LAM (América TV) y se abrió sobre un tema muy personal: la crianza de sus hijos y cómo los acompaña cuando enfrentan situaciones difíciles.
Durante la charla, la artista contó que en el colegio de sus hijos se produjeron algunos episodios incómodos relacionados con el bullying. A raíz de eso, decidió tener una conversación profunda con ellos para transmitirles seguridad y orgullo por su familia.
Según relató, cuando notó que atravesaban momentos sensibles, eligió sentarse a hablar con total sinceridad sobre su historia y sus elecciones de vida.
"Cuando vivieron alguna situación de bullying los senté y les dije: 'Nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie'", explicó.
En ese mismo sentido, la conductora fue más allá y marcó una comparación con otras familias del entorno escolar. "En ese colegio hay hijos de muchos políticos que le han hecho mucho daño a nuestro país y estoy segura de que no los señalan", aseguró.
Por último, Flor de la V destacó que su principal objetivo como madre es que sus hijos crezcan seguros de sí mismos y aprendan a no dejarse afectar por los prejuicios o las críticas externas. "Jamás se avergüencen de su mamá", les dijo, remarcando una frase que resume el mensaje de orgullo, identidad y amor que les transmite todos los días.
¿Cómo se llaman los hijos de Flor de la V y cuántos años tienen?
Los hijos de Flor de la V se llaman Isabella y Paul. Los mellizos nacieron en 2011 y tienen 14 años, aunque este año cumplirán 15. El último cumpleaños lo celebraron con un viaje familiar a Tailandia, donde disfrutaron de unos días de descanso junto a su mamá y su papá.
Ambos nacieron mediante un proceso de subrogación de vientre en Estados Unidos y son fruto de la relación de la conductora con su esposo, el odontólogo, Pablo Goycochea. Desde entonces, la familia se muestra muy unida y suele compartir en redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana y sus viajes juntos.
La pareja se conoció en diciembre de 1998 en una fiesta y se casó legalmente en 2011. Hace poco, la propia Florencia compartió detalles sobre las dificultades que Pablo enfrentó al inicio de su relación, incluyendo la pérdida de empleos debido a la discriminación de la época.