"Lo más valioso": se conoció un emotivo video del papá antes de la masacre de Villa Crespo.

“¿Cómo yo administro mis riesgos? Entonces empecé a pensar en qué era de mi vida y los riesgos. Van a decir, ¿qué me está poniendo este tipo acá? Bueno, voy a ponerle mis cosas valiosas. Esta es una foto de mi familia”, expresó Bernardo.

“Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo la vida tenerla, haberla encontrado. Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Esto que he logrado formar", detalló Seltzer.

Para cerrar, dijo: “Me comporto, me comporto como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede quizás a la gente de la farándula que las vemos en televisión habitualmente, que hoy cometí un error, no sabía que me estaban grabando. Para no correr con ese peligro, no corro el riesgo".

Giro en la investigación: ¿crimen familiar?

El contenido cobró especial relevancia porque, en un principio, se creía que él había sido el autor del crimen. Sin embargo, en las últimas horas, la investigación dio un giro y ahora las sospechas recaen sobre su esposa, Laura Fernanda Leguizamón.

La tragedia fue descubierta el miércoles al mediodía, cuando la empleada doméstica de la familia ingresó a la vivienda ubicada en Aguirre 295 y halló los cuatro cuerpos sin signos de violencia en el acceso al departamento. La Policía Científica preservó la escena y los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para realizar las autopsias.

Según los primeros indicios, no hubo señales de robo ni de violencia externa, y se sospecha que Laura habría atacado a su familia con un cuchillo, ya que fue hallada sin vida con un arma blanca en la mano. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de César Troncoso, trabaja junto con la División de Homicidios en la recolección de pruebas para esclarecer el caso.

La conmoción por el hecho se expandió también en la comunidad judía porteña, que expresó su profundo pesar y acompañó a los seres queridos de la familia. Las víctimas fueron identificadas como Bernardo Seltzer, Laura Leguizamón, y sus hijos Ian (15 años) e Ivo (12 años).

Quién era Bernardo Adrián Seltzer

A los 52 años, Bernardo Adrián Seltzer era una figura conocida en el ámbito agroindustrial argentino. Se desempeñaba como consultor en Granar SA, una empresa nacional dedicada al corretaje y comercialización de granos, donde también participaba como operador y accionista en la Bolsa.

Su trayectoria en la firma se inició en enero de 2001, según detalla su perfil profesional en LinkedIn, y con el paso del tiempo se consolidó como un experto en el mercado de granos. Con regularidad, publicaba artículos de análisis en medios especializados, donde abordaba temas clave del sector agrícola.

La causa aún se encuentra en etapa investigativa, pero todo indica que se trató de un episodio de violencia doméstica ocurrido durante la madrugada, aunque todavía resta conocer los resultados de las pericias para confirmar los detalles.