"Lo mataron a Braian": así fue el ataque que terminó con la vida del joven en los carnavales

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, mientras se desarrollaban los festejos y una banda tocaba en el escenario. Lo que hasta ese momento era una noche de celebración cambió abruptamente y dio paso a una escena de desesperación generalizada.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los investigadores a partir de los testimonios de quienes estaban en el lugar, todo se habría originado en medio de una discusión que escaló en cuestión de segundos. En ese contexto, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Los proyectiles impactaron contra la víctima, identificada como Braian Cabrera, quien recibió heridas en la cabeza y el pecho. Tras el ataque, el joven se desplomó inmediatamente en el lugar.

El clima festivo se interrumpió de forma repentina. Entre gritos y corridas, las familias que participaban del evento buscaron refugio ante el temor de que continuaran los disparos. La escena quedó marcada por el desconcierto y la tensión.

Minutos después del ataque, Cabrera fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado crítico. El equipo médico intentó estabilizarlo y permaneció internado bajo cuidados intensivos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el joven sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció dos horas después de haber sido hospitalizado.

La noticia generó conmoción en la comunidad y puso el foco en lo ocurrido durante los festejos, que habían convocado a una gran cantidad de vecinos.

Tres sospechosos detenidos

En paralelo, la Secretaría de Seguridad confirmó que, gracias al aporte de los testigos y al análisis de las cámaras de vigilancia de la zona, se desplegó un operativo cerrojo para identificar a los posibles responsables.

Como resultado del procedimiento, la Policía detuvo a dos sospechosos señalados en la causa. Se trata de María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19. Según informaron fuentes oficiales, al joven se le secuestró el arma que habría sido utilizada durante el ataque, elemento que ahora será sometido a peritajes.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para establecer con precisión cómo se desarrolló el conflicto, qué rol tuvo cada uno de los detenidos y en qué circunstancias se produjo el crimen.

En las ultimas horas, se sumó otro detenido. Se trata del padre y abuelo de los otros dos arrestados. La detención ocurrió este lunes, después de las testimoniales que prestaron familiares durante el domingo.