La polémica declaración del conductor acusado de atropellar y matar a la joven estudiante de La Plata

La declaración del imputado

Ante el fiscal, el detenido relató que ese día “venía de trabajar cansado” y que al conducir su vehículo “cabeceó una o dos veces y sintió un impacto, como si alguien hubiese arrojado un proyectil”. Según dijo, el hecho lo hizo “entrar en pánico” y por eso “llegó a su casa tocando bocina”. Contó además que se acostó y que al día siguiente, al advertir daños en el auto, “empezó a atar cabos”.

Siempre de acuerdo con su versión, en ese momento “se dio cuenta de que podía haber sido él” quien atropelló a Eugenia, por lo que “se contactó con una abogada y decidió entregarse” el domingo ante la DDI local, que ya lo tenía identificado y había solicitado su detención.

El imputado no logró explicar si perdió el control o intentó esquivar algo, pese a que su Chevrolet Meriva presentaba rotura de óptica y abolladuras en capó y guardabarro. Tampoco justificó por qué no avisó a emergencias si creía haber sufrido un hecho delictivo, sobre todo porque se encontraba cerca de su domicilio.

El expediente se inició como "averiguación de causales de muerte", pero dos grabaciones reforzaron la hipótesis del atropello seguido de abandono. El cuerpo tenía lesiones y la autopsia determinó que falleció por traumatismo craneal grave y asfixia.

Uno de los videos muestra a una persona caminando por la calle 96 mientras pasa el auto sospechado. El otro, filmado desde el lado opuesto, registra a una figura junto a la vereda y al vehículo acercándose. Tras una maniobra de esquive, la silueta desaparece del encuadre.

La fiscalía sostiene que el hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando la adolescente volvía a su casa después de cursar el ingreso a la facultad y caminaba por la banquina. Según esa reconstrucción, fue embestida desde atrás.