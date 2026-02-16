Redes sin piedad: acusaron a la China Suárez de "pasarse" con el Photoshop

Las imágenes que compartieron en Instagram, rodeadas de rosas y detalles románticos, reforzaron la sospecha de que Icardi dio un paso más en la relación. Suárez lució en su dedo anular un anillo, muy parecido a uno de compromiso.

En el Día de los Enamorados, Mauro Icardi decidió mostrar su costado más romántico con un gesto hacia la China Suárez. El futbolista compartió un posteo especial en sus redes sociales acompañado de cinco fotos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

"Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín", escribió Icardi en el mensaje que acompañó la publicación.

Las imágenes reflejaron no solo el momento de la pareja, sino también los regalos que el jugador eligió para la actriz: una cartera Louis Vuitton verde, modelo My Capucines, dos bouquet de rosas rojas -uno con forma de corazón-, osos de peluche y chocolates. La cartera tenía además un detalle único: estaba personalizada con una cadena que llevaba las iniciales “E” y “M”, por Eugenia y Mauro.

La China, por su parte, compartió en sus historias de Instagram tres fotos del romántico encuentro, incluyendo un collage que reforzó el clima especial de la ocasión.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle en las imágenes: la actriz luce un anillo en su dedo anular que parece de compromiso. La pregunta inevitable quedó flotando: ¿será que la pareja decidió dar un paso más en su relación?

