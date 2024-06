Loan y Sofía Herrera: un vínculo entre ambos casos que cobró fuerza y generó una respuesta clave

La mujer subrayó, además, la importancia de que la Justicia verifique la edad de Brisa, la hija de los detenidos por el caso Loan. “Dicen que ahora la chica tiene la cara hinchada porque le están saliendo las muelas de juicio, pero supuestamente salen más de grande. La realidad es que no sabemos”, señaló. En este marco, comentó que se contactó con la fiscalía cuando empezó a recibir mensajes sobre este tema y que ella misma recopila y envía toda la información relevante.

loan sofía herrera 2.jpg Brisa y Sofía Herrera. Para la madre de la joven desaparecida, no se parecen (Foto: A24).

La madre de Sofía mencionó también que, aunque las conjeturas en redes son numerosas, para ella no hay muchas dudas. “Yo no la encuentro muy parecida. Sofi sería más morochita. Busqué las redes de esta persona y en las fotos de ella de más chica no se parece. Yo desde ya lo descarto por la edad, pero hay que ver”, explicó.

Por otro lado, Delgado se refirió al supuesto parecido de Pérez con el identikit de Díaz Águila, el principal sospechoso de la desaparición de su hija. “Llama la atención, pero no hay nada firme sobre eso”, aclaró. Por último, contó que el año pasado viajó a Chile en busca de alguna pista sobre este hombre, pero no obtuvo respuestas: “No saben si está vivo o muerto. Directamente, no se sabe nada de él”.

¿Cuándo desapareció Loan?

Loan fue visto por última vez el jueves 13 de junio, cuando se dirigía al monte en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, para buscar naranjas junto a varios familiares.

La prensa local informó que los tres adultos que estaban con él fueron demorados debido a ciertas incongruencias en su versión de los hechos. Además, se detuvo a un ex marino, una funcionaria local y un comisario, sospechados de haber trasladado al niño.