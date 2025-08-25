Locura al volante: atropelló a un ciclista y se dio a la fuga, pero todo quedó grabado

“Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor”, expresó un allegado en diálogo con el medio local La Unión. Por su parte, Liliana, la tía de Jonatan, confirmó que al momento del accidente el joven regresaba de su trabajo y se dirigía a su casa.

La investigación quedó en manos de la fiscal Silvina Estévez, de la UFI N° 4 de Lomas de Zamora, quien abrió una causa por lesiones culposas y analiza las cámaras vecinales para identificar al responsable. La Policía busca intensamente al automovilista que se fugó tras el choque.

"Él salió de la operación, que fue de muy alto riesgo, ahora solo queda esperar que salga de esta", confirmó su tía en diálogo con A24.