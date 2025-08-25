En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Banfield
Violencia y agresión

Locura al volante: atropelló a un ciclista y se dio a la fuga, pero todo quedó grabado

El hecho ocurrió cuando un Citroën C3 negro atropelló de frente a Jonatan, de 24 años, y escapó sin asistirlo. El joven permanece internado en estado grave.

Video: un automovilista atropelló a un ciclista y se dio a la fuga sin asistirlo

Video: un automovilista atropelló a un ciclista y se dio a la fuga sin asistirlo

La localidad bonaerense de Banfield se encuentra conmovida por un violento accidente vial ocurrido este sábado, en el que un automovilista atropelló de frente a un joven ciclista y huyó sin prestarle asistencia. La víctima, identificada como Jonatan, de 24 años, permanece internada en estado reservado en el hospital Luisa C. de Gandulfo.

El siniestro ocurrió cerca de las 13.30 en la intersección de avenida La Plata e Ignacio Correa, en Banfield Este. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un Citroën C3 negro embistió a gran velocidad al ciclista, que intentaba frenar al ver al vehículo de frente. Tras el impacto, el conductor continuó su marcha y se dio a la fuga, mientras Jonatan quedó tendido en el asfalto.

"Jonatan trabaja en una fábrica de armado de muebles. Él vive con su abuela y su tío, la mujer no sabe nada, le estamos ocultando la realidad", sostuvo una vecina en dialogo con A24.

Embed

Vecinos alertaron de inmediato al 911 y personal del Comando Patrullas Lomas de Zamora se acercó al lugar. Una ambulancia del SAME trasladó al joven al hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según relataron sus familiares, sufrió fractura de cráneo y lesiones graves en el rostro.

“Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor”, expresó un allegado en diálogo con el medio local La Unión. Por su parte, Liliana, la tía de Jonatan, confirmó que al momento del accidente el joven regresaba de su trabajo y se dirigía a su casa.

La investigación quedó en manos de la fiscal Silvina Estévez, de la UFI N° 4 de Lomas de Zamora, quien abrió una causa por lesiones culposas y analiza las cámaras vecinales para identificar al responsable. La Policía busca intensamente al automovilista que se fugó tras el choque.

"Él salió de la operación, que fue de muy alto riesgo, ahora solo queda esperar que salga de esta", confirmó su tía en diálogo con A24.

