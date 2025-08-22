En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Porsche
Video
Video

Accidente en la avenida Cantilo: un Porsche Coupé chocó contra tres camiones y provocó un caos vial

El impacto provocó la interrupción momentánea del tránsito en plena hora pico, y movilizó un amplio operativo de emergencia.

Un Porsche Coupé chocó contra tres camiones y provocó caos vial.

Un Porsche Coupé chocó contra tres camiones y provocó caos vial.

Un nuevo accidente en la avenida Cantilo volvió a paralizar el tránsito este viernes al mediodía. Esta vez, el siniestro fue protagonizado por un automóvil Porsche Coupé modelo 1999 que terminó impactando contra tres camiones —uno de ellos tipo “mosquito”, destinado al traslado de vehículos— a la altura del kilómetro 9.5, en sentido hacia el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Leé también Especialistas advierten sobre los riesgos de cambiar los anteojos sin pasar por el oculista: "Puede ocultar enfermedades graves"
especialistas advierten sobre los riesgos de cambiar los anteojos sin pasar por el oculista: puede ocultar enfermedades graves

El impacto provocó la interrupción momentánea del tránsito en plena hora pico, y movilizó un amplio operativo de emergencia. Personal de la Comisaría Vecinal 13B, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad y unidades sanitarias del SAME, trabajaron en el lugar para asistir a los conductores y liberar la traza lo antes posible.

El hecho involucró a cuatro conductores que fueron evaluados en el lugar por el Sistema de Atención Médica de Emergencias, pero ninguno presentó lesiones de gravedad. Incluso, aunque se activó una unidad aérea sanitaria, no fue necesario el traslado de heridos a hospitales porteños.

El hecho fue reportado de inmediato a la Unidad de Flagrancia Norte, que quedó a cargo de la investigación con la intervención del fiscal Leandro Galvaire. La fiscalía ya ordenó las primeras diligencias para determinar las causas exactas del choque.

Embed

El tránsito debió ser desviado

Por el fuerte impacto y el despliegue de los equipos de emergencia, la circulación sobre la autopista Cantilo quedó completamente interrumpida durante varios minutos, lo que obligó a realizar desvíos temporales hacia calles laterales y colectoras. El operativo de remoción de los vehículos involucrados fue coordinado por personal vial y policías de tránsito.

La escena del siniestro fue registrada por automovilistas y difundida rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran al Porsche con su parte delantera seriamente dañada, mientras los camiones afectados permanecían detenidos en la traza principal.

ZRTSFBFZHBF3ZCAZDTRATW3K3M
Así quedó el auto importado tras el accidente.

Así quedó el auto importado tras el accidente.

No es el primer incidente con un Porsche en Cantilo

Este nuevo siniestro con un vehículo de alta gama recuerda otro episodio ocurrido a fines de agosto del año pasado, también sobre la autopista General Paz y en la bajada hacia Cantilo. En esa ocasión, un Porsche terminó envuelto en llamas y completamente destruido.

La víctima fue una ciudadana suiza de 53 años, que fue hallada a un costado de la autovía mientras era asistida por otros automovilistas. Tras el incendio, la mujer fue trasladada al Hospital Pirovano con quemaduras de tercer grado, y el auto quedó reducido a chatarra.

Qué determinó la investigación de aquel caso

Por ese hecho, se abrió una causa judicial bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, también a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte. Los peritajes preliminares apuntaron a una posible falla mecánica: testigos aseguraron que salían chispas de una rueda antes de que se iniciara el fuego en el sector delantero del auto.

En el lugar, la Policía encontró restos de freno y una llanta suelta, lo que reforzó la hipótesis de un desperfecto técnico como causa principal del incendio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Porsche Video
Notas relacionadas
Empezó el paro de controladores aéreos: cuál es el impacto de la medida y cómo está afectando a los pasajeros
Insólito final de un alquiler: el dueño no les reconoció las mejoras y su reacción se volvió viral
Comenzó el paro de controladores: qué vuelos se ven afectados, en qué días y horarios

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar