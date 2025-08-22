Accidente en la avenida Cantilo: un Porsche Coupé chocó contra tres camiones y provocó un caos vial

Embed

El tránsito debió ser desviado

Por el fuerte impacto y el despliegue de los equipos de emergencia, la circulación sobre la autopista Cantilo quedó completamente interrumpida durante varios minutos, lo que obligó a realizar desvíos temporales hacia calles laterales y colectoras. El operativo de remoción de los vehículos involucrados fue coordinado por personal vial y policías de tránsito.

La escena del siniestro fue registrada por automovilistas y difundida rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran al Porsche con su parte delantera seriamente dañada, mientras los camiones afectados permanecían detenidos en la traza principal.

Así quedó el auto importado tras el accidente.

No es el primer incidente con un Porsche en Cantilo

Este nuevo siniestro con un vehículo de alta gama recuerda otro episodio ocurrido a fines de agosto del año pasado, también sobre la autopista General Paz y en la bajada hacia Cantilo. En esa ocasión, un Porsche terminó envuelto en llamas y completamente destruido.

La víctima fue una ciudadana suiza de 53 años, que fue hallada a un costado de la autovía mientras era asistida por otros automovilistas. Tras el incendio, la mujer fue trasladada al Hospital Pirovano con quemaduras de tercer grado, y el auto quedó reducido a chatarra.

Qué determinó la investigación de aquel caso

Por ese hecho, se abrió una causa judicial bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, también a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte. Los peritajes preliminares apuntaron a una posible falla mecánica: testigos aseguraron que salían chispas de una rueda antes de que se iniciara el fuego en el sector delantero del auto.

En el lugar, la Policía encontró restos de freno y una llanta suelta, lo que reforzó la hipótesis de un desperfecto técnico como causa principal del incendio.