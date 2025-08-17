El conmovedor video de María Julia Oliván, a dos meses del accidente: "Un día volví a caminar"

María Julia Oliván compartió en las últimas horas un video que marca un nuevo hito en su recuperación: se la ve caminando nuevamente, dos meses después del accidente doméstico que le provocó graves quemaduras.
Tras dos meses internada, María Julia Oliván compartió un emotivo video en el que se la ve dando sus primeros pasos luego del accidente que sufrió.
La periodista publicó un clip en su cuenta de Instagram, acompañadas por una reflexión cargada de emoción: “Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad”.
En el video, Oliván agregó cómo fue ese primer intento de volver a ponerse de pie: "Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado. Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número. A esta altura yo ya sabía lo que estábamos pidiendo pero no que más nos iba a dar en que nunca nos deja tirados".
Las imágenes muestran el momento en que se levanta de la cama con ayuda del personal médico. En medio del esfuerzo, comenta: “Me pica toda la pierna”. Más adelante, se escucha a una médica aconsejarle: “Recuperate primero porque es cansador. Ahora estás con adrenalina y no lo estás sintiendo, pero después te va a pasar factura. Es normal que estés mareada por todo el tiempo que estuviste acostada”.
María Julia Oliván volvió a aparecer públicamente cinco semanas después de haber sufrido un grave accidente doméstico que le dejó quemaduras importantes en distintas partes del cuerpo.
Desde el Hospital Alemán, la periodista conversó con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez), donde compartió cómo vivió ese momento tan doloroso y cómo está transitando el proceso de recuperación. A pesar de lo difícil que fue, logró encontrar aprendizajes y valorar gestos cotidianos. En su relato, comenzó describiendo lo duro que fue atravesar la situación: "He llorado mucho por el dolor, nunca lo había sufrido en carne propia. El dolor me hace sentir apichonada, me hace sentir dormida, lo digo porque muchas veces me sale más la parte luminosa”, explicó, visiblemente conmovida.
“Es un proceso largo en el que tengo que estar internada recomponiendo la piel así que lo charlé mucho con mi hijo para que se prepare para estos días”, contó sobre cómo se está organizando para afrontar lo que viene. Y añadió: “Tuve diez operaciones, las salidas de las anestesias fueron complicadas, me pasó que cuando hablé de Lanata y su internación, y los delirios, pasó lo mismo…dije muchas idioteces por la droga, no ver la luz del día, no saber si hay luz o sol, o si llueve, te hace delirar”. A pesar de todo, destacó algo positivo: “Me sirvió lo que me pasó para frenar y poder estar con gente que me quiere y se ha acercado, me maternaron de una forma muy natural y hubo otros que no estuvieron pero pasa a todo el mundo”.
“Lo que me pasó me sirvió para estar anclada en un lugar y recibir todos los días seis personas por día, amigos, periodistas, familiares, mi mamá que es una señora de 82 años que está acostumbrada a que yo me cuido sola, me permití que me maternen”, cerró su testimonio con una reflexión sobre el valor de dejarse cuidar.
A pesar de la dureza del episodio, Oliván encontró en esta experiencia una oportunidad para reconectar con sus afectos, aceptar el acompañamiento y abrirse a la vulnerabilidad. Un proceso que, según ella misma afirma, le está dando la fortaleza necesaria para seguir adelante.