Conmoción: el video del accidente en el que murió un futbolista revelación de la Copa Sudamericana

El jugador de 26 años, una de las figuras del fútbol, fue trasladado con vida en una ambulancia pero sufrió un paro cardíaco y no pudo recuperarse de las graves heridas.

El fútbol ecuatoriano quedó sumido en la tristeza este domingo tras la muerte de Marcos Olmedo, futbolista de 26 años del Mushuc Runa, quien sufrió un accidente de tránsito en la provincia de Esmeraldas, al norte del país. El siniestro ocurrió en la localidad de Quinindé y dejó otras dos víctimas fatales, de 53 y 31 años, que viajaban en el vehículo impactado por el jugador.

Según datos del ECU-911, el choque se produjo a las 6:55 de la mañana cuando el automóvil que conducía Olmedo se cruzó de carril por motivos que todavía se investigan. Aunque fue trasladado con vida en una ambulancia, el joven mediocampista sufrió un paro cardíaco y no pudo recuperarse de las graves heridas.

La noticia generó profundo pesar en el ambiente deportivo. El Mushuc Runa, club revelación de la Copa Sudamericana tras liderar la fase de grupos, comunicó: “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos”.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también expresó su dolor y recordó el recorrido profesional del mediocampista: “El jugador defendió las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, con el que fue campeón de la Copa Ecuador 2024. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país”.

El Nacional, donde Olmedo alcanzó el título de Copa Ecuador, despidió al jugador con un emotivo mensaje: “Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera. Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo”.

Otros equipos como Barcelona, Independiente del Valle, Aucas y Liga de Quito también se sumaron a los mensajes de condolencias. En tanto, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, escribió en X: “Qué tristeza. Mi sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Marcos Olmedo. Que descanse en paz”.

La muerte de Olmedo golpea al fútbol ecuatoriano en un momento especial para el Mushuc Runa, que venía de realizar una histórica campaña internacional en la Copa Sudamericana.

