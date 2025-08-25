Conmoción: el video del accidente en el que murió un futbolista revelación de la Copa Sudamericana

GzIg2GcXMAAJ_Dj

El Nacional, donde Olmedo alcanzó el título de Copa Ecuador, despidió al jugador con un emotivo mensaje: “Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera. Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo”.

Otros equipos como Barcelona, Independiente del Valle, Aucas y Liga de Quito también se sumaron a los mensajes de condolencias. En tanto, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, escribió en X: “Qué tristeza. Mi sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Marcos Olmedo. Que descanse en paz”.

La muerte de Olmedo golpea al fútbol ecuatoriano en un momento especial para el Mushuc Runa, que venía de realizar una histórica campaña internacional en la Copa Sudamericana.