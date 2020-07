Inseguridad en Lomas de Zamora: le robaron el auto con el hijo adentro y lo tiraron a una cuadra

"¡Se están llevando a mi hijo!", gritaba Claudia mientras corría atrás de los malhechores (Foto: captura de TV).

El video es desgarrador. Claudia fue sorprendida por ladrones en la puerta de su casa, en el barrio San José de Lomas de Zamora, cuando estaba sacando el auto. Forcejeó y se resistió a que los delincuentes se llevarán lo más importante que tenía en su vehículo: a su hijo de 6 años. Pero la tiraron al piso y huyeron. Finalmente, lo arrojaron a una cuadra del lugar donde habían robado el vehículo.

"Mi hijo tuvo vómitos, está asustado", contó esta madre angustiada, aún llorando por un hecho que ocurrió el jueves a plena luz del día, a las 4 de la tarde. Claudia corría y gritaba "¡se están llevando a mi hijo!". Los autos que transitaban por la calle paraban sorprendieron, intentando entender qué estaba pasando. Al final también lo hicieron los ladrones que frenaron en una esquina y tiraron al pequeño.

"Me quisieron tirar un puntazo, pero no me importó nada, sólo quería a mi hijo", confesó la mujer acongojada, quién terminó con la mano fracturada y magullones por todo el cuerpo.

“¡Me dejaste solo!”, fue la recriminación que el niño le hizo a su mamá cuando llegó a rescatarlo. "Me pegaron y me tiraron", le contó a Claudia, entre lágrimas, sin capacidad de entender qué había ocurrido. Lo que había pasado es la inseguridad de la Provincia de Buenos Aires. Los ladrones, según afirmaron las víctimas, habían sido liberados en abril.