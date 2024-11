Los escalofriantes detalles del hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado y las sospechas de su abogado

“Voy a ser gráfico, pero entiendo que se les fue de las manos”, expresó el abogado, refiriéndose a la posible imprudencia de los involucrados. De acuerdo con Virgili, el uso desmedido de drogas y la incorporación de elementos vinculados al sadomasoquismo podrían haber escalado al punto de causar la muerte de la joven. Aunque prefirió no ahondar en detalles específicos, sostuvo que los sospechosos no habrían buscado un resultado tan fatal. “Son personas inexpertas, yo creo que se les fue la mano con droga y otros elementos. No voy a entrar en detalles”, agregó.