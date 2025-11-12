El asesino de Avenida Corrientes: quién es el hombre que mató a una turista brasileña a golpes

La víctima era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO), donde trabajó durante más de 20 años. Se había jubilado hacía poco tiempo y era muy querida por sus compañeros.

Nacida en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residente en Goiânia, Maria Vilma se desempeñó en el 10° Juizado Especial Cível y era reconocida por su calidez, su paciencia y su compromiso con el trabajo.

vilma turista

“Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, una excompañera, en diálogo con el portal local.

Su sobrina, Paula Lima, contó cómo fueron las últimas horas de su tía: “La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada murió”.

El dolor de la familia y el pedido de ayuda

Tras confirmarse el fallecimiento, la familia de Maria Vilma inició los trámites para repatriar los restos a Brasil. “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”, contó Lima.

Su hija, Carolina Bizinoto, usó sus redes sociales para expresar su dolor y pedir que se agilicen los trámites burocráticos. “Gracias a todos. Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia”, escribió en una historia de Instagram.

turista hija

En otro mensaje, la joven prometió cumplir con el último deseo de su madre: “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”.

Además, agradeció a las personas que colaboraron en una campaña de recaudación para costear el traslado del cuerpo: “Haré todo lo posible para llevarla de vuelta”, publicó junto a una foto de ambas.

Un ataque “sin motivo aparente”

Según informaron fuentes policiales, el agresor no conocía a la víctima y actuó “sin motivo aparente”. Testigos aseguraron que la mujer caminaba sola cuando fue sorprendida por el ataque.

El hombre fue detenido horas más tarde en la esquina de Junín y Córdoba, luego de agredir a otra persona. De acuerdo con los informes policiales, tiene 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desórdenes en la vía pública. Además, registra varias internaciones en hospitales psiquiátricos, como el Piñero, el Durand y el Borda.

El atacante quedó detenido y fue trasladado nuevamente al hospital Borda. Está acusado de tentativa de homicidio y a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Dr. Caputo.