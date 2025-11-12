El asesino de Avenida Corrientes: quién es el hombre que mató a una turista brasileña a golpes
La mujer murió tras recibir un golpe en la cabeza en la Avenida Corrientes. El atacante, con un extenso prontuario, fue arrestado horas después.
Vino a visitar a su hija que estudia en la UBA y fue brutalmente atacada: quién era la turista brasileña que murió en plena calle
María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años, murió tras ser atacada en plena Avenida Corrientes por un hombre que la agredió sin motivo aparente. La mujer había llegado a la Argentina para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto, que estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El hecho ocurrió el jueves pasado cerca del mediodía, a la altura del 3200 de la Avenida Corrientes, cuando la víctima salió a buscar el dinero para pagar el alquiler del departamento donde vive su hija. En ese momento, un hombre de 30 años se abalanzó sobre ella y la golpeó violentamente, provocando que cayera al piso. El impacto le generó un fuerte traumatismo craneoencefálico.
Aunque fue asistida por personal del SAME y trasladada de urgencia a un hospital porteño, Maria Vilma murió en la madrugada del viernes a raíz de las graves lesiones.
Quién era María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco
Maria Vilma había llegado a Buenos Aires en julio y, según contaron sus familiares a medios brasileños, solía pasar varios meses del año en la Argentina para acompañar a su hija, que cursa Medicina en la UBA.
La víctima era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO), donde trabajó durante más de 20 años. Se había jubilado hacía poco tiempo y era muy querida por sus compañeros.
Nacida en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residente en Goiânia, Maria Vilma se desempeñó en el 10° Juizado Especial Cível y era reconocida por su calidez, su paciencia y su compromiso con el trabajo.
“Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, una excompañera, en diálogo con el portal local.
Su sobrina, Paula Lima, contó cómo fueron las últimas horas de su tía: “La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada murió”.
El dolor de la familia y el pedido de ayuda
Tras confirmarse el fallecimiento, la familia de Maria Vilma inició los trámites para repatriar los restos a Brasil. “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”, contó Lima.
Su hija, Carolina Bizinoto, usó sus redes sociales para expresar su dolor y pedir que se agilicen los trámites burocráticos. “Gracias a todos. Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia”, escribió en una historia de Instagram.
En otro mensaje, la joven prometió cumplir con el último deseo de su madre: “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”.
Además, agradeció a las personas que colaboraron en una campaña de recaudación para costear el traslado del cuerpo: “Haré todo lo posible para llevarla de vuelta”, publicó junto a una foto de ambas.
Un ataque “sin motivo aparente”
Según informaron fuentes policiales, el agresor no conocía a la víctima y actuó “sin motivo aparente”. Testigos aseguraron que la mujer caminaba sola cuando fue sorprendida por el ataque.
El hombre fue detenido horas más tarde en la esquina de Junín y Córdoba, luego de agredir a otra persona. De acuerdo con los informes policiales, tiene 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desórdenes en la vía pública. Además, registra varias internaciones en hospitales psiquiátricos, como el Piñero, el Durand y el Borda.
El atacante quedó detenido y fue trasladado nuevamente al hospital Borda. Está acusado de tentativa de homicidio y a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Dr. Caputo.