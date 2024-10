Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa participarán de una serie

En tanto, Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz se negaron a ser parte de la producción, que estaría impulsada por Hugo Tomei, el abogado que representó a todo el grupo durante el juicio.

Caso Fernando Báez Sosa: Máximo Thomsen fue el primero en romper el pacto de silencio

Tiempo atrás, Máximo Thomsen fue el primero en romper el silencio con una entrevista televisiva. Durante el reportaje, dado al periodista Rolando Barbano, el joven de 22 años dio su versión de los hechos, lloró frente a cámara, acusó a sus compañeros y hasta dijo que reza por Fernando Báez Sosa.

“Yo estuve ahí, sí participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así. Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias", afirmó.

Fernando Báez Sosa fue asesinado la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en la ciudad de Villa Gesell. El joven fue atacado por un grupo de rugbiers tras pelearse dentro del local bailable. Pocos días después, el lugar fue clausurado.

Tras el crimen, Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por el delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves”.

Por su parte, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recieron 15 años de prisión, por ser partícipes secundarios del homicidio de Báez Sosa “doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves”.