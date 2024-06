Los últimos instantes de Loan en la casa de su abuela: se supo qué hizo poco antes de desaparecer

"Ellos estuvieron jugando desde que llegaron. Al principio, a Loan le costó adaptarse porque no conocía a mis hijos ni a mis sobrinas. Era la primera vez que iban al campo. Después se fueron a caminar con los grandes hasta el naranjo, que sí tenía naranjas. No es como dijeron en algunos lugares", agregó la mujer.

Gabriela detalló que en el momento crítico, "estaban las nenas, por un lado, y los muchachos, por otro. En total eran seis criaturas. En el último momento, quisieron correr una carrera del tacuaral hacia donde estaba mi hermana y mi cuñado. Loan no quiso. Primero quiso irse con el papá, y retrocedió. Hay una pisada, no hay que ir por el medio del monte, no te podés perder. Y al volver, llegaron todos los nenitos juntos y Loan no estaba. Cuando lo empezaron a buscar en ese trayecto, Loan no estaba".

Los hijos de Gabriela contaron que "Loan se fue a buscar al papá. Quiso volver por el mismo camino por el que se habían ido. Ellos me contaron que fueron a buscar naranjas, que estuvieron con la tía. Pero siempre hablaron lo mismo con nosotros, con la psicóloga, con todo el personal que estuvo con ellos", insistió Gabriela.

Además, la mujer defendió a su hermana y su cuñado, Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes fueron detenidos el mismo jueves junto a Antonio Bernardino Benítez, el tío político de Loan. "Son inocentes, no tuvieron nada que ver", remarcó.

Respecto a las detenciones, Gabriela manifestó: "Hay muchas cosas que se dicen. En primer lugar, el comisario, a las personas que agarró y tuvo encerradas desde el jueves a hoy, es a mi hermana, mi cuñado y Antonio. Si ellos tuvieron que planear o seguir comunicándose, estaban incomunicados, sin celulares ni autos. No tuvieron posibilidad de hacer llamadas ni moverse, estuvieron a disposición del comisario. Creo que no se merecen estar ahí".

¿Cuándo desapareció Loan?

Loan fue visto por última vez el jueves 13 de junio, cuando se dirigía al monte en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, para buscar naranjas junto a varios familiares.

La prensa local informó que los tres adultos que estaban con él fueron demorados debido a ciertas incongruencias en su versión de los hechos. Además, se detuvo a un ex marino, una funcionaria local y un comisario, sospechados de haber trasladado al niño.