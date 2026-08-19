Escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona: habrían analizado estudios equivocados

Don Diego había atravesado distintos problemas de salud y estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su muerte, ocurrida en junio de 2015. En aquel momento, Maradona se encontraba en Dubái y regresó a la Argentina para participar del cortejo fúnebre de su padre en el Cementerio de Bella Vista.

Al realizar el cotejo, habrían detectado un dato clave: los números de socio eran diferentes. Ante esa situación, solicitaron realizar una consulta a la empresa de medicina prepaga y enviar un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar las entradas y salidas del país de Maradona durante el período en cuestión.

Qué impacto puede tener el error en la junta médica

La principal incógnita que deberá despejarse ahora es si los estudios pertenecientes a Don Diego fueron utilizados para elaborar diagnósticos o conclusiones médicas vinculadas directamente con el estado de salud de su hijo.

La Junta Médica Interdisciplinaria tuvo un papel relevante en la investigación por la muerte del exfutbolista y sus conclusiones fueron incorporadas al expediente que derivó en el juicio contra los profesionales de la salud acusados.

Mario Baudry, abogado que representa a Dieguito Fernando Maradona, sostuvo que deberá determinarse cómo llegó esa documentación a ser considerada por los especialistas. “Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015”, explicó. Además, consideró que el episodio no modificaría sustancialmente el caso, aunque calificó la situación como un escándalo por tratarse de una prueba incorporada a la investigación.

Por su parte, Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, cuestionó duramente el trabajo realizado por los especialistas. “Para mí no ha sido nada adrede, pero sí veo una Junta de expertos a la cual se le dio una entidad que no tenía”, afirmó.

Además, calificó como “escandaloso” que los integrantes de la junta no hubieran verificado previamente que los estudios médicos correspondieran efectivamente a la persona cuya muerte estaban analizando.

El juicio por la muerte de Diego Maradona y una nueva polémica

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía en una vivienda de Tigre donde realizaba una internación domiciliaria después de haber sido operado por un hematoma subdural.

La Justicia busca determinar las responsabilidades de los profesionales que estuvieron a cargo de su atención durante sus últimos días y si existieron conductas que contribuyeron al desenlace fatal.

La aparición de documentación médica correspondiente a Don Diego dentro del material analizado por la junta abre ahora una nueva discusión en el juicio: determinar exactamente qué conclusiones estuvieron vinculadas con esos estudios y si el error pudo afectar alguna de las pericias utilizadas durante la investigación.