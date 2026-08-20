Día clave en el juicio por Maradona: los peritos deberán explicar el error que sacudió la causa

El informe pertenecía a Don Diego Maradona, quien también había sido atendido en 2015. La confusión generó cuestionamientos entre las partes y abrió interrogantes sobre el material que fue utilizado para elaborar las conclusiones de la junta.

El abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, calificó el episodio como “escandaloso”, aunque aclaró que no necesariamente se trató de una acción deliberada.

Ahora, los profesionales que participaron de aquella evaluación deberán explicar ante el tribunal cuál fue el procedimiento utilizado y cómo llegaron a las conclusiones que quedaron asentadas en los informes.

Qué investigó la junta médica sobre Maradona

La junta comenzó a trabajar en marzo de 2021, a pedido de la Justicia de San Isidro. Su objetivo fue analizar las condiciones de salud de Maradona y la atención que recibió durante los últimos días de su vida.

El grupo estuvo integrado por peritos oficiales, representantes de las defensas y profesionales designados por las querellas. A partir del análisis de la historia clínica y de otros elementos, elaboraron un informe que forma parte de la investigación.

Por eso, el error detectado durante la última audiencia generó especial atención dentro del juicio: los abogados ahora buscan conocer con precisión qué documentación fue analizada y de qué manera incidió en las conclusiones de los especialistas.

De qué se acusa a los profesionales

El juicio busca determinar si los siete profesionales de la salud acusados tuvieron responsabilidad penal en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre.

El proceso intenta establecer si hubo una conducta negligente en la atención médica que recibió el exfutbolista durante sus últimos días.

Este debate comenzó después de que fuera anulado el primer juicio a raíz del escándalo protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, quien fue apartada luego de que se conociera su participación en un documental relacionado con el caso. El nuevo proceso comenzó en abril de este año.