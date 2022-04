Macabros detalles de la muerte de la jubilada masacrada a golpes en Caballito

Ese mismo sábado, Paola Mariani, la hija de Gloria, fue a visitarla. Al llegar a la casa encontró el cuerpo de su madre boca arriba en la cocina, en estado de shock salió corriendo del lugar a pedir ayuda, alertando a la policía.

Rápidamente se apuntó como principal sospechosos al joven vecino con quien la mujer tenía un vínculo, ya que lo cuidaba cuando era niño, le cambiaba los pañales, incluso ayudó a su crianza.

Según las fuentes del caso el chico tiene problemas de adicciones. "El chico aparentemente tenía sus problemas, hacía muchas festicholas a la noche. La verdad que provocaba mucho ruido", comentó un vecino.

Los macabros detalles del hallazgo

Cuando la policía empezó a revisar el PH de Gloria se dieron cuenta que estaba dado vuelta, faltaban televisores y otras pertenencias.

Por el momento hay varias hipótesis, una es que el acusado quiso sacar los aparatos de la jubilada y terminó matándola; y la otra es que se trató de un robo que no involucra al vecino de 25 años.

"Todavía no puedo creerlo y el shock no me deja pensar", manifestó Paola, hija de la víctima.

"Desde ayer todo es una pesadilla, pero lamentablemente es tan real. Tan real como que mi mamá no está más, no pude despedirme siquiera, no se pudo defender, no la pudimos defender", expresó la hija de la víctima.

Además, investigadores encontraron un cuchillo con el que pudieron haber torturado a Gloria y unas cervezas, aunque Gloria no consumía alcohol.