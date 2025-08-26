Marcelo Corazza, a un día del comienzo del juicio por trata de personas: "Soy inocente y me voy a defender"

Embed

Para Corazza la acusación prescribió

La denuncia contra Corazza en el por trata de personas fue el 24 de octubre de 2022 y la cauda destaca que el encuentro entre el famoso y el menor fue en Plaza Once, y se lo habría alcanzado un hombre Rolando Angelotti,,que tendría una banca en Misiones, con un Ciber y una pizzería para captar a chicos vulnerables para traerlos al conurbano para ser abusados.

Para los fiscales, Corazza forma parte de la banda de trata de personas, aunque la presunta participación del ex productor televisivo habría sido fuera del contexto de la agrupación que secuestraba y captaba menores.

En todo caso, para el ex Gran Hermano, la causa prescribió porque no formó parte de la banda, pero todo ello deberá determinarse en las audiencias que arrancan este miércoles 27 de agosto.

Corazza está acusado de integrar una organización criminal dedicada a reclutar menores.

Quiénes son los otros imputados

Además de Corazza, los otros involucrados mencionados en el documento son Francisco Rolando Angelotti, Leandro Aguiar, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. El primero de ellos, señalado como el jefe de la banda, fue procesado por asociación ilícita y trata de personas agravada; a Aguiar se le imputa haber montado junto a otras personas una estructura destinada a reclutar menores en situación de vulnerabilidad; Charpenet y Mermet fueron procesados como coautores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravada por la cantidad de víctimas, perpetrados contra menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, en concurso real.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 elevó a juicio la causa contra Marcelo Corazza por explotación sexual de menores y dispuso su inmediata detención. Esto sucede después del requerimiento del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Carlos Rívolo, y la fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, quienes presentaron a la solicitud acusándolo de integrar una organización que reclutaba menores para su explotación sexual.

La investigación, que desarticuló la red de trata de la que Corazza está acusado de ser parte, comenzó el 24 de octubre de 2022, luego de que un testigo de identidad reservada denunciara ante la Protex que había sido abusado sexualmente cuando tenía entre 11 y 13 años.