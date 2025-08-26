Matías Martin y Romina Manguel se dijeron de todo en un picante ida y vuelta: "¡Sos un...!"

Sorprendida por la reacción de su colega, siguió su relato: "¿Cómo la ligué yo? Sos un mala leche, Mati. ¿Quedaron cuentas pendientes entre nosotros que no recuerde? La verdad que no. Agredir a tu expareja y decirle: 'pobre, tuvo que ir a ese lugar', vino porque eligió venir acá. Ese nivel de agresión… No sabía que tenía ese problemón conmigo. Es el problema de los cagones, que cuando te ven te saludan. Podés no saludarme y estaría bien, pero enterarte así… esa es la gente que tiene doble cara".

"Desmerecer el laburo mío, de mis compañeros, de Radio con Vos. ¿Pobre? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué te enojó tanto? Fue una sorpresa. Tampoco es que acá nadie va a poder dormir, pero no sé. ¿Tenés algún problema conmigo, con la radio, con mis compañeros, con el operador? ¿Cómo desmerecés un espacio así? Cagón. Si no te gustó, llamala a ella. Tan resuelto no lo deben tener", concluyó fuertemente, con pleno desconcierto por los dichos.

Así confirmaban su separación Matías Martin y Victoria De Masi

Matías Martin y la periodista Victoria De Masi dieron por finalizada su relación tras nueve meses juntos. Por separado, ambos explicaron cómo se produjo la separación, aclarando que no hubo conflictos, polémicas ni terceras personas involucradas.

En A la Tarde (América TV) trataron la separación tras las declaraciones de la periodista, emitidas el lunes 25 de agosto en No dejes para mañana (Radio con Vos), el programa de Romina Manguel, donde quedó claro, durante un ida y vuelta, que ya no estaban juntos.

"Me separé de Mati hace unos meses largos. Está todo bien, lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho, me parece un tipo brillante, tiene una familia hermosa, y eso no es posible si no sos buena persona. Tuve una relación de pareja muy linda con él. Hace tiempo se terminó. No pasó nada grave", expresó De Masi, visiblemente nerviosa.

Por su parte, Carmela Bárbaro aportó detalles sobre la vida personal de la periodista y el momento en que confirmó su separación del conductor: "Victoria De Masi es periodista. Sacó hace poco un libro sobre la hermana de Karina Milei. Era una relación que parecía florecer: vacaciones juntos, fotos en las redes, compartían familia. Venía todo muy bien. Ella participó en el programa de Romina Manguel, y le preguntaron por su pareja. Confirmó esta separación. Me confirman que fue medio abrupta".

Embed

En el programa de la tarde, Matías se refirió a la situación: "Hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la respeto, la quiero, es una persona importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida".

"Nos separamos hace un montón, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto. Hablo, tenemos muy buena comunicación, agregó el conductor.